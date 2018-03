Persisten problemas técnicos para hacer audiencias virtuales

Lee también

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla tiene 43 audiencias virtuales pendientes a realizar desde la implementación de esta modalidad, a raíz de que los reos se encuentran en los centros penitenciarios declarados en emergencia y no pueden ser trasladados a los tribunales.En noviembre pasado, por ejemplo, suspendieron 28 juicios porque las instalaciones del juzgado no cuentan con las condiciones necesarias para realizarlos. La alternativa de los jueces es programar las audiencias en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador. Sin embargo, empleados de esa sede judicial también han manifestado que hay falta de equipo y de personal.“San Salvador hace lo que puede, y nosotros por eso vamos dilatando esos procesos, porque no hay posibilidad de que se hagan acá. No hay espacio y no hay equipo”, manifestó uno de los jueces de Sentencia de Santa Tecla, quien pidió mantener en reserva su identidad.La misma opinión comparten dos jueces especializados de Sentencia A y C de San Salvador, quienes también comentaron con condición de anonimato. Ambos realizaron un total de 34 audiencias virtuales. El juez Especializado de Sentencia A dijo que respecto a abril y junio, en los que tuvo que suspender nueve audiencias porque no había equipo, hay mínimos avances. La diferencia, a su juicio, sería que ya hay ocho aparatos para ejecutarlas.Sin embargo, aún continúan las deficiencias. El principal problema es que la unidad de informática de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no encontraron en 2016 la solución para agilizar las diligencias. “Sí hay cambios a comparación con los otros meses, pero aún no hay solución para que las audiencias ya no se suspendan ”, explicó uno de los jueces.En mayo pasado, este mismo juez explicó que, cuando enviaban las fechas de las audiencias, la DGCP les notificaba un día antes si se iban a realizar o no. Este inconveniente persiste. “Nos avisan un día antes o el mismo día; eso da problema. La agenda de los jueces cambia totalmente”, agregó el juez Especializado de Sentencia A, quien además dijo que los problemas técnicos tampoco han sido resueltos.Los tribunales especializados reciben las acusaciones contra estructuras de pandillas procesadas por homicidio, extorsión, agrupaciones ilícitas, terrorismo, entre otros delitos.El juez Especializado de Sentencia C manifestó que desde que se comenzó a ejecutar la modalidad de las videoconferencias hay una mala coordinación entre Centros Penales y la CSJ. “Hasta hace dos meses esto era un desorden. Todavía hay un poquito, pero esto no permitió que fuéramos eficaces ni eficientes en el desarrollo de nuestras vistas públicas (juicio). Es más, pasaron tres meses que no hacíamos nada. Nada. No se nos daba el servicio”, dijo el juez.Mientras que el juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, dijo que en las primeras semanas de la implementación de las medidas hubo atraso. “En materia de instrucción, solo en las primeras semanas, hubo un poco de retraso, pero desde que se implementó el decreto de que los reos no pueden asistir a la audiencia preliminar, todo mejoró”, explicó el juez.El juez de Instrucción, además, señaló que los centros penitenciarios no cumplen con las condiciones para realizar audiencias. Los principales problemas que él detectó son la poca seguridad para los jueces y el espacio.“Yo me opongo totalmente a hacer audiencias en los penales. Los espacios son totalmente inadecuados; pero el problema de seguridad es el principal. Ya me imagino si uno pasara a Sentencia el caso”, expresó el juez.El juez Especializado de Sentencia A le envió una carta a Rodil Hernández, director de la DGCP, para conocer por qué los reos que se encuentran en el centro penal de Quezaltepeque deben permanecer en las audiencias esposados y con las manos detrás. Esto lo detectó durante una videoconferencia que duró tres días en octubre pasado.“Me dijeron que la razón es para evitar que hagan señales entre ellos, pero yo les puse el ejemplo de que en las audiencias con reos presentes se han amenazado entre ellos y hasta a los jueces. Todo se puede controlar, pero que los reos pasen así es no respetar los derechos que ellos tienen”, argumentó el juez.El juez explicó que normalmente los reos están esposados con las manos al frente para no causar más incomodidad. El juez Especializado de Sentencia B también detectó el mismo patrón. “De los siete penales, Quezaltepeque es el único. Sea lo que hayan hecho, no tiene que pasar así”, agregó.