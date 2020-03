Persona en cuarentena se queja de las condiciones donde están aisladas

Una de las personas que permanecen en cuarentena en la zona del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero se quejó de no tener las condiciones adecuadas en la zona de aislamiento.

Aseguró que firmaron un documento y les dijeron que estarían en habitaciones individuales, pero los han distribuidos por grupos. En el que está ubicada lo conforman cinco, pero fue retirada una que estaba afónica y con síntomas gripales.

Las quejas apuntan a la falta de higiene en los baños, la falta de insumos como alcohol y jabón y el medicamento para algunas personas con algunas enfermedades.

"Habían puesto un oasis pero sin agua, lo retiraron y ya no lo trajeron y solo nos trajeron una botella con agua", explicó.

Igualmente se quejó de que no les hayan provisto de toallas. En su caso explicó toda la ropa que traía en su regreso desde España está sucia y no se les ha confirmado si familiares los podrán asistir con algunas cosas que necesiten mientras permanecen allí.

"Nos dijeron que nos vendrían a chequear y monitorear y desde que nos dejaron aquí no han venido", explico, tampoco sabe cuánto es el personal de salud que está destinado para el lugar, pues a su local solamente se ha acercado una persona.

Mejores condiciones

"Me parece bien que el presidente (Nayib Bukele) trate de proteger al pueblo, pero también hay que brindar las óptimas condiciones. No creo que a los diplomáticos los traten de la misma manera", cuestionó la persona ayer.

La situación que se vive no es agradable expresó y advirtió que no cree que la cuarentena le garantice que no se pueda enfermar en el mismo lugar donde hoy están. En el albergue también se encuentran dos menores de edad unto con el mismo grupo de personas.