Personal de confianza de Bukele con jugosa indemnización

La Alcaldía de San Salvador pagará más de $252 mil en concepto de indemnización a 59 exempleados que se acogieron al Decreto Transitorio de Retiro Voluntario aprobado por el concejo municipal en su primera sesión de trabajo el pasado 2 de mayo.

Entre los que presentaron su renuncia se encuentran personas de confianza del exalcalde Nayib Bukele, incluidos cuatro de sus asesores, quienes se repartirán $28,212.18 como indemnización; es decir, poco más del 11 % del total que erogará la municipalidad en concepto de cesantía.

Federico Anliker, exdirector del Distrito 3 y actual secretario general del Movimiento Nuevas Ideas; Rogelio Rivas, expresidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal; José Ernesto Sanabria y Wálter Mauricio Núñez que fungieron como asesores de Bukele en el periodo 2015-2018, y cobraron cada uno un salario mensual de al menos $2,100, según documentación en poder de Grupo LPG.

La erogación se suma a los casi medio millón de dólares que Bukele gastó en cinco asesores durante sus tres años de gestión, según consta en la publicación de LA PRENSA GRÁFICA del pasado 8 de mayo que se basó en documentos oficiales de la Alcaldía Municipal de San Salvador.

El único de la lista de asesores que trabajó para Nayib Bukele y que no está incluido en el listado de adheridos al decreto transitorio es César Moisés Rivera Pérez, quien devengaba un salario cercano a los $2,100.

Empero, otros funcionarios que se acogieron al decreto para dejar sus cargos en el interior de la comuna y que también formaron parte del bloque de confianza de Bukele son Pedro Dumas, exdirector del Cuerpo de Agentes Metropolitanos; Jorge Miguel Kattán, director de Administración; Conan Tonathiú Castro, gerente legal; y Sofía Verónica Medina Pérez, gerente de Comunicación Social, quien fue implicada, procesada y absuelta por las autoridades en el caso de clonación de la página web de LA PRENSA GRÁFICA (LPG). Este caso se encuentra en fase de apelación.

Para el segundo grupo de empleados, la alcaldía deberá desembolsar $35,154; es decir, el 14% del total de las indemnizaciones.

Entre los dos grupos de empleados las indemnizaciones hacen un total de $63,366.18, o lo que es lo mismo, el 25 % de la suma que deberá cancelar la municipalidad.

Pago en cuotas

El pago de estas indemnizaciones será realizado por AMSS “en seis cuotas mensuales y continuas”, según el literal b, del punto 1 del acuerdo en el que también se estableció que si los salarios que los empleados recibían eran “de hasta cuatro salarios mínimos la indemnización será de hasta un máximo equivalente a 12 sueldos mensuales”.

Por su parte, “si el sueldo mensual fuere superior a cuatro salarios mínimos, hasta un máximo de ocho, la indemnización será de 12 meses (...) y si el sueldo fuere superior a los ocho salarios mínimos la indemnización no podrá exceder del equivalente a seis sueldos mensuales”.

En el caso de los exasesores de Bukele, estos recibirán una compensación de tres salarios, dados los tres años laborados en la comuna.

Para acogerse al decreto los empleados debían estar contratados bajos los sistemas de Ley de Carrera Administrativa Municipal o por nombramiento, además de tener como mínimo seis meses de haber ingresado a laborar a la institución, y la vigencia del plan estaba establecida hasta el 31 de mayo pasado.

Dentro del listado de empleados que también se ampararon al decreto transitorio se encuentran ocho agentes de seguridad especial, así como tres miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos.

La decisión

“Estamos evaluando hacer otros decretos que se amplíen a mandos medios y a otras áreas más allá de los puestos de confianza, jefaturas y gerencias, que era a lo que iba dirigido este decreto, a manera de que aquel que no quiera pertenecer a la institución pueda recibir su compensación o un poco más”, dijo el actual alcalde, Ernesto Muyshondt, quien afirmó que el propósito de realizar el desembolso en seis cuotas es para no golpear el estado financiero de la alcaldía.

“En flujo no nos va a golpear porque se realizará en seis pagos, y algunas de las plazas no fueron sustituidas y otras fueron sustituidas por gente que le va a costar menos a la institución. Vamos a tener en el mediano y largo plazo un ahorro y no se verá seriamente afectado el flujo inmediato de la institución durante los seis meses que vamos a tener que pagar”, agregó el alcalde capitalino.

De esta manera, el pago de las indemnizaciones se suma al grupo de compromisos tomados por la actual administración, que el mes pasado llegó a un plan de pagos con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) de $100 mil semanales (por un periodo de casi siete meses) para saldar la deuda de $2.7 millones dejada por Bukele.

Muyshondt también afirmó que algunas de las 59 plazas que presentaron su renuncia no serían reemplazadas, incluidas las de asesores.

“Yo no tendré más de tres asesores que van a tener delimitadas sus funciones”, dijo el 7 de mayo, para días después asegurar: “Hay varias (plazas) que creemos que no son necesarias mientras que hay otras áreas que sí creemos que necesitan más recurso humano, como Desechos Sólidos, Plazas y Jardines, y el CAM. Debemos orientar los recursos tanto humanos como económicos hacia donde son más necesarios, y descargar la grasa administrativa que muchas veces hay en la institución”.