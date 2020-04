Personal médico a cuarentena

Más de la mitad del personal médico de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) de Conchagua, en La Unión, fue trasladado a cuarentena este jueves por la tarde, después de que presuntamente, un doctor de esa clínica diera positivo a covid-19.

Los pobladores que residen en los alrededores de la unidad de salud, contaron que ese día por la tarde un grupo de personas vistiendo equipos de protección llegaron a la Unidad de Salud y se llevaron en una ambulancia a varias de las personas que laboran en esa clínica.

"Lo más complicado es que no se sabe cómo se contagió (el médico) y tampoco presentaba síntomas, pero lo que pudo haber pasado es que como algunos médicos de las UCSF fueron enviados a trabajar en los centros de contención sin ningún equipo de protección, probablemente, ahí se contagió", manifestó uno de los médicos que confirmó el caso.

"Aquí en el pueblo todos sabemos del médico que dio positivo, y nos preocupa más porque uno viene a pasar consulta y no sabemos cuántos nos hemos contagiado, y más que ellos (Salud) ni quieren decir nada, por lo menos cuando uno sabe sobre la situación ya no viene para no arriesgarse", manifestó una paciente.

Además, en el municipio de El Sauce, La Unión, hay otro caso positivo de covid-19, que también sería parte del personal de Salud. Doctores comentaron que por esta razón también se envió a cuarentena a todo el Equipo Comunitario de Salud destacado en el cantón Talpetates, de esta localidad.