Personal médico no pagará pasaje en Puerto el Triunfo, Usulután

Los transportistas de las rutas 363 y 377, que viajan a la ciudad de Puerto el Triunfo, acordaron brindar transporte gratis al personal de salud en sus unidades. Esto luego de que esta semana se conociera una denuncia de una enfermera de la Unidad Médica del Seguro Social de la ciudad porteña, que fue obligada a bajar de una unidad por un cobrador, por formar parte del personal de salud.

La decisión fue tomada durante una reunión con la comisión municipal de protección civil de Puerto El Triunfo, en donde los transportistas firmaron un acta comprometiéndose a que la mayoría de unidades de dichas rutas no cobren el pasaje a personal de Salud. "Gracias a Dios el tema se resolvió, se llegó a un acuerdo entre las partes" señaló Juan Ramón Ramos, uno de los empresarios. "Nos disculpamos públicamente con todas las personas, no queremos ofender al público", agregó. No obstante no todos los transportistas apoyaron la medida.