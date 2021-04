Personal operativo suspende labores

El Sindicato de trabajadores del municipio de Santiago de María (SITRAMSAM), iniciaron ayer una suspensión indefinida de labores por un período indefinido, debido a que la alcaldía les adeuda un mes de salario y seis de AFP.

Juan José Campos, secretario general del sindicato, aseguró que al menos 60 empleados del área operativa de la alcaldía no están laborando, incluidos barrenderos, motoristas del tren de aseo, y otros. Agregó, que esperan que el personal administrativo se sume en los próximos días al paro laboral.

"El alcalde firmó un acuerdo en octubre y se comprometió con el representante de Derechos Humanos a no caer en este problema de impago, pero no sé que pasaría. Él dice que es por que no ha recibido el FODES, pero él se había comprometido", expresó Campos.

Agregó que en reiteradas ocasiones han buscado entablar un diálogo con el alcalde Roberto Edmundo González Lara, para establecer un acuerdo y evitar que se siga afectando a los empleados, pero dijo que no han podido reunirse con él.

Pedro Pérez, secretario de actas y acuerdos del sindicato, expresó que debido a esta situación, algunos trabajadores se han visto en la necesidad de hacer créditos personales para paliar la crisis económica en sus hogares, sin embargo al no recibir sus salarios terminan endeudándose más y cayendo en mora pues no tienen para pagarlos.

"Necesitamos nuestro salario, nuestras familias dependen de él. Todos tenemos hijos y necesitan su alimentación; están violando nuestros derechos", dijo.