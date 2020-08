Personal público de salud sigue reclamando pruebas de covid-19

Personal de salud que labora tanto en el Ministerio de Salud (MINSAL) como en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunció que sigue habiendo irregularidades en la toma de pruebas para confirmar el diagnóstico de covid-19.

Las autoridades no están realizando las pruebas al personal sanitario por dos razones, según denunciaron: en primer lugar, porque las jefaturas tienen miedo de que el personal dé positivo y se vean obligadas a prescindir de sus labores; en segundo lugar, porque recetar incapacidades implica, en algunos casos, la contratación de interinatos y, por ende, aumentar presupuesto para salarios.

"No nos están haciendo pruebas, y no las van a hacer al personal de salud, porque están saturados de incapacidades y no tienen personal para trabajar", anotó un denunciantes, quien pidió resguardar su identidad.

Sin pruebas confirmatorias, el personal sigue trabajando, y el riesgo es que contagien a más personas, porque es sabido que hay casos asintomáticos.

En El Salvador, de los casi 24,000 casos confirmados que el Gobierno reportaba hasta ayer, más de 3,600 son asintomáticos, es decir, el 15 % del total de casos.

Hay hospitales en donde han sido giradas órdenes de no tomar pruebas, solo se las hacen a quienes tienen contactos con las autoridades superiores y que reciben de ellas una autorización, dijeron otros denunciantes, quienes también hablaron bajo anonimato.

"Por una parte, las jefaturas tienen miedo de quedarse sin personal; y, por otra parte, implica más gasto de recursos, porque en el Seguro (Social) existe la modalidad de poner a otro recurso humano para sustituir al enfermo, y a eso se le llama interinato", explicó un empleado del ISSS.

"Entonces, quizás el Seguro (Social) está entrando en crisis económica, porque hay que pagar la incapacidad del empleado y el sueldo del que hace el interinato, es doble gasto, así que quizás por eso las autoridades están omitiendo hacer las pruebas y tratarlos solo como sospechas, porque si fueran casos confirmados los mandan a casa 30 días, aparte de los que ameritan hospitalización", agregó.

Los afectados afirmaron que todas estas denuncias las han repetido insistentemente en otras ocasiones, pero que ni las autoridades del MINSAL ni las del ISSS han hecho algo al respecto para solucionar la situación; todo lo contrario, han hecho caso omiso.

Para el personal sanitario, el hecho de que las máximas autoridades del país tengan acceso a pruebas confirmatorias de covid-19 "es un privilegio" que debería beneficiar, sin excepción, a todo empleado público que está trabajando en primera línea de combate contra la enfermedad, causada por el coronavirus SARS-CoV-2.