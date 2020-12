Personas ciegas junto con miembros del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) realizaron este domingo una ruta ciclista hacia la Asamblea Legislativa para exigir medidas sociales y ambientales contenidas en un documento elaborado y nombrado código Carson-Ayala.

Personas ciegas y ambientalistas del CESTA pedalean hacia Asamblea Legislativa para pedir compromiso con código Carson-Ayala. Foto de LA PRENSA/Melvin Alas

Este código fue nombrado así en honor a la escritora y bióloga marina Rachel Carson, que publicó el libro Primavera Silenciosa que condujo al despertar del movimiento ambientalista en el mundo, según Ricardo Navarro, presidente del CESTA. También en homenaje a la salvadoreña Prudencia Ayala, quien "tuvo la osadía de lanzarse como candidata presidencial en un momento en que ni siquiera se reconocía el sufragio femenino", manifestó Navarro.

Personas ciegas y ambientalistas del CESTA pedalean hacia Asamblea Legislativa para pedir compromiso con código Carson-Ayala. Foto de LA PRENSA/Melvin Alas

La actividad inició en la plaza Divino Salvador del Mundo en San Salvador y de ahí salieron rumbo al Centro Cívico Cultural Legislativo. Las personas no videntes pedalearon ayudados por otra persona en bicicletas dobles.

Personas ciegas y ambientalistas del CESTA pedalean hacia Asamblea Legislativa para pedir compromiso con código Carson-Ayala. Foto de LA PRENSA/Melvin Alas

José Villanueva, fue uno de los que participó en la iniciativa desarrollada por el CESTA, no solo para promover el uso de la bicicleta y cuidar el medio sino para pedir que sus derechos como persona no vidente “ya no sean vulnerados y sean iguales a los de todos”.

“Hay muchas ventas en las aceras y las señoras se enojan cuando les votamos algo, muchos carros que igual no nos dejan pasar, y hay hoyos en los tragantes. Las personas que manejan los buses deberían entender que las personas con discapacidad necesitamos que se nos dé un tiempo prudencial para subir”, dijo.

La petición va dirigida a los candidatos a diputados, a concejos municipales y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) para que se comprometan a respetar el código Carson Ayala si son elegidos y mientras dure su período en el cargo.

En la actividad participaron algunos candidatos a alcaldes y diputados en apoyo a la causa.

Algunas de las peticiones son que se garantice la disponibilidad de agua para todos, que no se contaminen los mantos acuíferos y no se destruyan bosques.

"Pedimos que se promueva la producción de alimento en los hogares, por ejemplo con huertos caseros.. que a las personas con discapacidad se les facilite la movilidad", expuso Navarro.