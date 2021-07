Pescadores siguen sin recibir carné de identidad

Pescadores de La Unión, denunciaron que el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA) del departamento no les ha extendido el nuevo carné que los acredita como pescadores y que les sirve para identificarse ante las autoridades cuando pescan en alta mar.

Afirman que desde hace varios meses han solicitado el carné y que cuando llegan a preguntar por el trámite no los atienden.

"Yo tenia la cita para hoy (jueves) pero llego a la oficina y estaba cerrado, yo vine porque tenía cita, y si vengo mañana van a decir que mi cita era para ayer y no me atenderán, no sabemos qué hacer", dijo Geovani Quintanilla, pescador de la playa El Tamarindo.