Pescadores solicitan nuevo carné

Pescadores artesanales del departamento de La Unión, se presentaron ayer a la oficina del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA) para exigir la renovación del carné que los acredita como trabajos de la pesca y que les permitiría optar a un subsidio anunciado por el Gobierno.

Rigoberto Morales, pescador del cantón El Tamarindo, de Conchagua, aseguró que tiene más de cuatros meses de estar solicitando la renovación del documento. Indicó que en esa oficina les dicen que el carné no les ha sido renovado debido a la institución no cuenta con un director y por lo tanto no existe una firma válida para la emisión.

Según censos oficiales, son más de 5,000 pescadores los que tienen su documento vencido desde hace varios meses.