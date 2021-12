Pfizer da buen resultado en niñez, dicen médicos

Luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobara la vacuna pediátrica de Pfizer contra covid-19 para la niñez entre 6 y 11 años, no ha habido ningún contratiempo o casos de reacciones negativas, afirmó ayer el epidemiólogo Wilfrido Clará.

"No hay mayores problemas con el tema de seguridad. Es una vacuna bastante segura para ese grupo de edad. Aquí está funcionando sin ningún problema", declaró el especialista, que radica en Washington, Estados Unidos.

El presidente de la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES), Rodrigo Simán Siri, reiteró ayer que el gremio no recomienda vacunar a menores de 12 años con las fórmulas chinas, por falta de evidencia científica.

"La vacuna que se está aplicando a niños, Sinovac o Sinopharm, no tiene base científica y no sabemos si es eficiente o efectiva. Sabemos que es segura, pero no sabemos si va a funcionar", manifestó durante una entrevista con el programa radial La Tribu.

La última actualización de datos del Ministerio de Salud (MINSAL) sobre la vacunación en niñez fue ofrecida por el ministro del ramo, Francisco Alabi, en una conferencia de prensa la semana anterior: 175,000 menores de 12 años habían recibido la primera dosis, es decir, el 30% de los 700,000 que pueden vacunarse en ese grupo.