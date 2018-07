Pick up sin frenos arrolló puesto de pupusas en colonia San Benito, dos personas resultaron lesionadas

Dos personas que se encontraban en una venta informal de pupusas en una acera en la avenida La Revolución de la colonia San Benito de San Salvador resultaron lesionadas luego que un pick up con desperfectos mecánicos arrolló el puesto de comida.

Una de las personas afectadas tiene lesiones leves por el impacto del vehículo, mientras que la otra sufrió quemaduras en sus piernas porque le cayó el aceite hirviendo que se usaba para cocinar en ese momento.

Una persona resultó quemada con el aceite hirviendo de la venta de comida luego que un pick up sin frenos impactó el puesto. Foto LPG/Jonatan Funes

Según explicó la Policía Nacional Civil (PNC) y el conductor del vehículo responsable del accidente, el pick up se encontraba estacionado en una pendiente mientras el motorista compraba pupusas. Cuando se quiso marchar, el pick up no arrancó, se quedó sin frenos y se bloqueó el timón, por lo que el conductor asegura que no pudo "maniobrar" para evitar arrollar el puesto de venta. El vehículo con desperfectos impactó contra la venta de pupusas y se detuvo cuando chocó contra otro pick up estacionado.

La persona que resultó con quemaduras por el aceite hirviendo es parte del personal de la pupusería. Según relata ella misma, intentó apartarse cuando vio que se aproximaba el vehículo pero las cacerolas con aceite le cayeron encima.

Vehículo con desperfectos mecánicos que arrolló el puesto de comida. Foto LPG/Jonatan Funes

Su hermana, que también trabaja en la venta de comida, explicó que la joven se encontraba friendo plátanos y papas cuando ocurrió el percance. Además, dijo que habían bastantes personas en el lugar que se fueron asustadas por el accidente en el que asegura que incluso los tambos de gas tomaron fuego. "Las mesas estaban llenas, había bastante gente", dijo. " Yo vi que venía el carro para atrás, le pegamos para tratar de detenerlo pero no se detuvo", relató.

Según la PNC, el conductor fue agredido por las personas del lugar que intentaron golpearlo con los tambos de gas y tuvo que alejarse del lugar para "resguardar su integridad". Durante el percance, le quebraron el parabrisas del vehículo.

El conductor del pick up concilió con los afectados y la PNC dijo que no fue detenido porque tiene todos sus documentos "en regla" y no andaba ebrio.

Una agente de tránsito toma datos para un reporte del accidente. Foto LPG/Jonatan Funes