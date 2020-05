Pide ayuda para sus ocho nietos

Reina Isabel Machuca, tiene 50 años y está a cargo de ocho nietos, cinco que quedaron con ella tras la muerte que una de sus hijas hace tres años, y tres de otra hija que vive con ella y que trabaja en un restaurante, donde debido a la emergencia nacional han reducido personal por lo que por ahora no está laborando. Reina se dedica a vender dulces, principalmente en festejos patronales de diferentes municipios, por lo que la cuarentena le ha impedido también salir a ganarse la vida. "Cuando mi hija trabaja, yo voy a trabajar menos, todo para cuidar a los nietos porque es difícil dejarlos con otra persona, pero ahorita nos está costando darles de comer", indicó Machuca. Los nietos que cuida tienen entre 14 años y nueve meses. Tienen dos camas, en las que duermen ella y los niños, mientras que su hija lo hace en una hamaca. A pesar de las dificultades, los menores que están estudiando han continuado presentando las tareas que les dejan en sus centros escolares. "Me preocupa que ni carnavales habrán, me preocupa la comida y las cosas de los niños, aunque es mejor evitar contagiarse" dijo Reina. La familia vive en la casa 1 del pasaje Castro, en la calle Palestina de la colonia Milagro de La Paz, de San Miguel. Para cualquier ayuda puede llamar al 72630263.

