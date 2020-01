Pide ayuda para comprar una batería

Cuando tenía un año de nacido Juan Manuel Pineda sufrió un accidente que le marcó su vida. Un incendio en su casa de Santiago de María (Usulután) provocó que las llamas le dañaran sus dos piernas y tuvieron que amputárselas. Luego, cuando tenía cinco años, su madre murió solo junto con sus dos hermanos mayores.

Actualmente, Pineda es el encargado de los talleres vocacionales de la Casa de Encuentro Juvenil de Santiago de María ubicada en la colonia 9 de noviembre, donde enseña inglés y a tocar instrumentos musicales.

Una de las necesidades más inmediatas que tiene es conseguir el dinero para comprar una batería y mandar a reparar una silla de ruedas eléctrica que le donaron, pero que por la falta de fondos económicos no ha podido hacer funcionar.

"Con la silla de ruedas eléctrica me podría movilizar mejor, a mi me la donaron pero la batería no funciona y no puedo costearlo", dijo Pineda.

La silla eléctrica la mantiene en el local de la casa de Encuentro Juvenil, a la espera de poder repararla. Asegura que tiene la esperanza de que esto sucederá pronto.

Si desa ayudar a Juan Manuel con la compra de la batería puede comunicarse con él al 7188-6277.