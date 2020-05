Pide ayuda para reparar su casa en Osicala, Morazán

La vivienda de lámina donde vive don José Julián Domínguez de 83 años, se quedó sin techo debido al fuerte viento y las intensas lluvias reportadas el pasado martes por la noche en Morazán. El octogenario reside en el caserío La Loma, del cantón Agua Zarca, en Osicala.

Según el anciano al momento que parte del techo comenzará a desplomarse, él se estaba dentro de la casa, pero se resguardo a un costado de la champa y luego fue auxiliado por un vecino, lo que evitó que resultara lesionado.

"Me mojé porque mi casa es de tierra, y yo no puedo caminar, la muleta se me quedó atascada, pero gracias a Dios no me cayó ninguna lámina encima. Hoy no me ha dado ni hambre de la preocupación", comentó.

La champa, que tiene dos años de construida, es de láminas y madera. "Yo estaba acostado en el catre y escuché el ruido, pero nunca pensé que eran las láminas que se estaban destrabando hasta que vi que salieron volando. Desde las 10:30 de la noche no duermo nada y yo no tengo a nadie, primero Dios alguien me pueda ayudar", expresó el anciano, quien pidió a personas altruista que le ayuden con láminas y madera para reconstruir su casa.

Además pide que le donen una silla de ruedas y muletas para poder desplazarse hacia el baño.