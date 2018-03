Piden 2 % más al FODES e interpelar a ministro Cáceres

Lee también

Luego de una reunión general, la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) acordó presentar una carta a la Asamblea Legislativa pidiendo que cite al ministro de Hacienda, quien debe explicar a qué se deben los retrasos en el desembolso del FODES, dónde está el dinero que se debe destinar para ello y cuál es el plan a seguir en 2017 para que no se repita la situación del año pasado en el que hubo municipalidades que cayeron en impago tanto con proveedores como con empleados por los meses acumulados sin recibir el FODES.Con la participación de más de 150 alcaldes, COMURES, además, aprobó presentar una iniciativa también al seno de la Asamblea Legislativa para que el porcentaje mensual aumente un 2 %, es decir, que pasen de recibir 8 % a 10 %.La presidenta de la corporación y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Milagro Navas, dijo que a pesar de los inconvenientes que hubo durante la discusión (ver nota aparte), las medidas que se acordaron fueron por consenso de los alcaldes participantes.“A pesar de que hubo problemas internos porque cada quien tiene su opinión, la conclusión a que se ha llegado que el lunes o martes le hacemos llegar una carta al presidente de la Asamblea Legislativa donde vamos a pedir una interpelación para el ministro de Hacienda para que veamos cómo vamos a terminar con lo del FODES, qué están haciendo con los fondos del FODES, y el único que puede explicarlo es el ministro de Hacienda. La otra propuesta es que a la misma Asamblea Legislativa, en otra carta, solicitarle a todos los partidos, a toda la Asamblea Legislativa el incremento del 2 % más del FODES para este período”, declaró Navas al finalizar el evento institucional municipal.El retraso en el desembolso del FODES se agudizó en el último trimestre del año pasado. El Gobierno de El Salvador (GOES) acumuló tres meses de deuda con las 262 municipalidades. Hasta este día, el Gobierno adeuda enero y febrero del presente año.Cada mes son $29 millones los que por ley le corresponde a los alcaldes para desarrollar proyectos en sus municipios.En esa línea el alcalde de San José Villanueva, La Libertad, y primer vicepresidente de COMURES, Pedro Durán, manifestó que el tema del FODES no debe verse con tintes políticos.“El tema del FODES no solo afecta a alcaldes de un partido, sino que a la larga el FODES está afectando al desarrollo del país; y el país está administrado por alcaldes de todas las banderas políticas y, además, no solo es por alcaldes sino por concejos municipales plurales; y en los concejos hay elementos de todos los partidos políticos, entonces, es un tema de país, no es un tema de política”, aseguró el alcalde.Por su parte, el alcalde de Panchimalco, San Salvador, Mario Meléndez Portillo, es de la idea de que antes de pedir un aumento se debe solucionar la situación de atraso que actualmente tienen los 262 municipios.Meléndez no comparte totalmente la idea de interpelar al ministro de Hacienda porque no es el Ejecutivo el único órgano que interviene en este tema. Para él, también los alcaldes deben exigirle a la Asamblea su intervención, pues es en este poder de Estado que se asignan fondos.