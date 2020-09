Piden PCR en Las Chinamas pero no en El Amatillo

Ayer se levantaron las restricciones en las fronteras terrestres entre Guatemala y Honduras para los salvadoreños y extranjeros residentes. El Gobierno salvadoreño ha dispuesto que los viajeros que desean ingresar a El Salvador tienen que presentar la prueba negativa de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR, en inglés).

Sin embargo, la medida no está estandarizada en todas las fronteras terrestres. Ayer mismo, en la frontera El Amatillo, del municipio de Pasaquina, en La Unió n, la prueba no era pedida como requisito para ingresar al país.

En Valle Nuevo

En cambio, las autoridades de Migración de la Frontera las Chinamas, en Ahuachapán , junto a personal del Ministerio de Salud (MINSAL) verificaron que guatemaltecos, extranjeros y turistas que quisieran ingresar cumplieran con la presentación de la prueba negativa y el protocolo de salud para evitar contagios masivos.

Personal de Migración esperaba, con la reapertura de dicha frontera, carga vehicular más pesada, pero probablemente al ser la PCR un requisito para entrar, algunos desistieron en el primer día.

Manuel Ríos Luna, un guatemalteco que se dirigía a El Salvador por trabajo, fue devuelto a su país en dos ocasiones; una el 20 de septiembre, pues asegura que no lo dejaron ingresar porque la frontera aún estaba cerrada, y la segunda ocasión el 21 septiembre, por no presentar la prueba.

"Son 400 quetzales los que he gastado en cada prueba, me he realizado dos pruebas y ninguna me ha servido, realmente vengo por trabajo y ahora me tengo que regresar", expresó disgustado Luna.

La exigencia en Oriente

Al menos 15 personas cruzaron hacia El Salvador en las primeras horas de la apertura de la frontera El Amatillo. El jefe de la PNC de la Subdelegación de la Frontera dijo que durante las primeras horas se había observado poca afluencia, tanto de salida como de entrada al país.

El jefe policial también brindó detalles sobre algunos requisitos que las personas que deseen entrar o salir del país deben cumplir: "Estamos solicitando pruebas covid-19 negativas, recientes, no mayor a 72 horas, en algunos casos tenemos flexibilidad. También se está tomando la temperatura corporal para toda aquella persona que desea entrar a nuestro país".

El 16 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, prohibió pedir pruebas PCR negativas, a las personas que deseen entrar o salir del país, pues no hay un régimen de excepción vigente.

"El trámite ha sido bastante largo, ha sido bastante tedioso, me han pedido la prueba PCR original, la he tenido que dejar… me han dicho que para regresar a Honduras debo realizarme una nueva prueba", dijo Bertín Ferrera, quien llegó procedente de Honduras.

Muchos turistas aseguran que la información emitida por el gobierno salvadoreño ha sido un tanto confusa. "Estábamos con la incertidumbre de cuando se abrieran las fronteras, primero se dio una fecha y luego otra, al final eso confundió a las personas", aseguró Fererra .