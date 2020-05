Piden a Bukele usar bien su alta aprobación

Buscar consensos y traducir el apoyo a la gestión como una necesidad de unir esfuerzos con todas las fuerzas del país. Esas es la lectura que hacen diversos sectores de la alta aprobación que obtuvo el presidente de la república, Nayib Bukele, al cierre de su primer año de gestión, según la más reciente encuesta de LPGDatos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

El estudio refleja que el 92.5 % de los salvadoreños aprueba el trabajo realizado por el presidente Bukele.

El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, considera que una alta aprobación a la gestión del presidente "no significa, en ninguna forma, la autorización de un ejercicio autoritario o impositivo del poder".

Anaya considera que el mandatario debe aprovechar ese respaldo popular para "sentarse a unir esfuerzos a las otras fuerzas del poder", porque "es una mala idea despreciar las otras líneas de pensamiento del país".

Bukele ha sido señalado nacional e internacionalmente de ser intolerante a la critica hacia su gestión. Incluso, organismos de derechos humanos lo han catalogado como "autoritario".

Por lo que Anaya considera que los mensajes del Ejecutivo "no deben ser de odio"; sino por el contrario, debe " actuar unidos y trabajar con sinergia".

El economista Luis Membreño coincide en que lo más importante en el momento actual es que "haya unidad nacional, consenso, diálogo y seguridad jurídica"; con la idea de encontrar "un rumbo claro para salir" de la pandemia. Sin embargo, Membreño tiene sus reservas, pues considera que "el presidente se puede confundir con encuestas como esta".

El abogado y analista Max Mojica también ve necesario que el presidente busque consensos, tenga o no una alta aprobación: "Está llamado a sentarse con la oposición, con el sector productivo, económico o buscar consensos".

Sin embargo, considera que es "difícil que eso ocurra", porque cree que el presidente Bukele está entendiendo mal el alto respaldo popular que revela la encuesta.

"Él lo está entendiendo como un cheque en blanco cada vez que salen encuestas como esta", señaló Mojica.

Además de la alta aprobación a la gestión del presidente, la encuesta de LPGDatos también revela que el 95.7 % de los salvadoreños aprueban el trabajo que ha realizado Bukele ante la pandemia de la covid-19.

El empresario Alfonso Molina, representante de la embotelladora La Cascada, cree que ya es momento de un acuerdo entre los órganos para buscar una salida viable a la crisis sanitaria.

"Espero que esta situación, el contexto, permita el desarrollo de una excelente reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo en la Asamblea y esto traiga finalmente una ley que beneficie a todos en los diferentes ámbitos", dijo Molina.

El presidente de ARENA, Erick Salguero, también valora que el respaldo a Bukele no debe leerse mal: "Las opiniones del pueblo nunca son un cheque en blanco. Se han tomado decisiones que han afectado a las familias como la falta de transporte público".

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, dijo: "Hay $22 millones de por medio que Bukele administra como gasto en su imagen. Eso genera un enorme contraste con la realidad que está viviendo la población y ese 3 % que está en contra".

Parker agregó que "vamos a seguir apoyando al 3% que necesita transporte público, que si no trabaja, no come, que reclama la rendición de cuentas, mucho más allá de que sean ellos los tomadores de las decisiones".

Por el contrario, Guadalupe Vásquez, jefe de fracción del oficialista partido GANA, estima que la encuesta deja claro "la gente tiene confianza en el presidente" y que "la mayoría está avalando su trabajo a pesar que algunos sectores están opinando que se deben hacer las cosas al revés".

Carolina Recinos, comisionada presidencial, dijo que los resultados de la encuesta también son "un respaldo hacia todas las medidas que se han realizado alrededor de la pandemia", por lo que considera que son "satisfactorios".