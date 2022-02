Piden a FGR intervenir por despidos en Centros Penales

Diputados de oposición consideraron que los despidos validan los señalamientos de un acuerdo entre el gobierno y las pandillas.

Luego que exempleados de Centros Penitenciarios denunciaran el despido de más de 500 trabajadores, que habrían presenciado las negociaciones que han sostenido funcionarios del gobierno de Nayib Bukele con pandilleros, diputados consideraron que hay que alarmarse ante el actuar del órgano ejecutivo.

En ese sentido, el diputado Javier Palomo (ARENA) consideró que lo mejor que podría ocurrir es que hubiera una actuación de oficio de parte del fiscal general de la república, para documentar la protesta de exempleados.

"Deben actuar las instituciones encargadas. Si estas personas están denunciando esto tan delicado es por algo. Creo que los empleados de Centros Penales han sido valientes. A nivel internacional se han oído estas acusaciones, y esperamos que se aclare, porque la población se merece que se le diga porqué se está haciendo este tipo de acciones", apuntó.

Luego, también la diputada Claudia Ortiz (Vamos) mencionó que es un tema delicado, ya que "no es la primera vez que se le miente a la gente sobre algo tan delicado como la tregua". "A mí me parece que aquí no hay casualidades, y estamos viendo un patrón de quienes trabajan en el gobierno, y son testigos de irregularidades, les toca ver, oír y callar", lamentó.

Durante la protesta llevada a cabo el pasado martes, los afectados señalaron que únicamente recibieron una notificación de despido, sin respetar el debido proceso, argumentando una supuesta "falta de confianza".

Pese a lo anterior, y a los señalamientos que de manera insistente han recibido las autoridades gubernamentales, el diputado Reynaldo Cardoza (PCN), aliado del oficialismo, intentó matizar los despidos realizados por Centros Penales.

"Hay que saber si en realidad a los de Centros Penales se han ido a reunir con mareros o personas que no lo son. Cuando me puedo sentir afectado, puedo tergiversar y decir cualquier cosa. Por alguna razón los han quitado", cuestionó.