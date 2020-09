Piden a Fiscalía investigar destrucción de archivos FAES

El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Manuel Escalante, presentó ayer un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen la supuesta desaparición de archivos relacionados al caso El Mozote.

Eso debido a las declaraciones que dio el presidente de la República Nayib Bukele en la cadena nacional el jueves 24 pasado; donde aseguró que la mayoría de archivos militares correspondientes a la masacre de El Mozote habrían sido destruidos o desaparecido.

“Nos parece que estos eventos, que el presidente manifestó, son suficientes para configurar al menos dos tipos de delitos cometidos al interior de la fuerza armada o al menos con participación de ella", aseguró Escalante.

El primero de los que se pudo haber cometido, según Escalante, es la supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos, que está en el articulo 286 del Código Penal. “Así mismo, como manifestaba el presidente, no se realizó bajo el procedimiento legal por que no hay registro y no se sabe donde están estos documentos”, agregó.

“Aquí hay que combatir tanto la impunidad histórica, pero también aquella que tenga que ver con la ocultación de información relevante”.

Manuel Escalante, subdirector del Idhuca

Por lo tanto, consideran que esa desaparición dio lugar al otro delito que están pidiendo que se investigue: actos arbitrarios, que se encuentra en el artículo 320 del Código Penal.

Además, señalan que se pudo haber cometido un tercer delito de omisión de aviso: “En la conferencia el presidente no anunció que se le haya avisado a la Fiscalía, y por lo tanto puede ser constitutivo de delito. Creemos que se ha cometido también el delito de omisión de aviso que está en el artículo 312 de nuestro Código Penal”, aseguró Escalante.

Escalante agregó que el único interés que ha seguido el IDHUCA es el de la superación de la impunidad, "como ha dicho el presidente que en los últimos 40 años pudieron haber desaparecido y destruido esos documentos, lo que estamos pidiendo es que investiguen estos 40 años, que investigue en qué momento y quiénes pudieron haber sido los responsables”, señaló el representante del IDHUCA.