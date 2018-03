Piden a Fiscalía investigue contratos de Alcaldía S. S.

Lee también

Representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (FUNDE) y de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Roberto Rubio Fabián y Roberto Burgos Viale, respectivamente, expresaron que la Fiscalía General de la República (FGR) debe indagar la forma en la que se están otorgando los contratos en la Alcaldía de San Salvador, que dirige Nayib Bukele, del FMLN.La reacción de los representantes de dichas fundaciones se conoció luego de que LA PRENSA GRÁFICA dio a conocer que la comuna ha adjudicado un nuevo contrato millonario a una empresa extranjera.Se trata de la licitación pública LP-06-AMSS-2016 para implementar el Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio de San Salvador, que le costará a los capitalinos, solo en el primer año de su implementación, un monto de $14,922,729.58; y si esto se repite por los 20 años que durará el contrato, dicha multiplicación representaría para los capitalinos pagar $298,454,591.“Lo menos que puede pasar es que se haga una investigación”, dijo el director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio Fabián. De acuerdo con el representante de dicha fundación, ya hay antecedentes en los cuales se han señalado los contratos que se han dado desde la alcaldía capitalina. A eso, según Rubio Fabián, se le debe sumar que Nayib Bukele es señalado en el caso de la clonación de los sitios web de LA PRENSA GRÁFICA y El Diario de Hoy.“Requiere que la Fiscalía acelere los pasos, primero en lo más antiguo, que es lo de los ‘trolles’, porque hasta el momento no ha dicho en qué estado se encuentra la investigación o cuándo la va a terminar. Tampoco sobre el caso de luminarias. Esperaríamos que la Fiscalía pueda dar pronto algunos resultados de estas investigaciones. Con esta otra (contrato de cámaras de videovigilancia) hay indicios de anomalías que deberían ser investigadas porque ya son muchas”, agregó Rubio Fabián.Sobre el nuevo proyecto que impulsa la comuna, ha habido una serie de señalamientos por parte de los concejales del partido ARENA, entre ellos que la empresa ganadora no tiene la trayectoria suficiente para haber sido elegida por la comisión evaluadora que se creó en la alcaldía para definir quién ejecutaría el proyecto.Otro de los aspectos que cuestionaron es que dicha comisión no presentó los informes correspondientes de por qué se seleccionó a la empresa entre las cuatro que presentaron ofertas. La ganadora presentó la oferta más cara para el proyecto.En ese sentido, para Roberto Burgos Viale, director ejecutivo de la fundación DTJ, las investigaciones deben determinar si se está cumpliendo con lo que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece.“Ya hemos tenido otros ejemplos en la Alcaldía de San Salvador y habrá que revisar la legalidad de los mismos, y si eventualmente se identifica que hay una ilegalidad en la forma de contratar, pues habrá que recurrir a las instancias correspondientes”, expresó Burgos Viale.El representante de la fundación DTJ dijo que con la forma en la que se están dando los contratos “se configura un panorama de poca transparencia y, por otra parte, de mucha arbitrariedad en la forma del ejercicio del poder municipal del alcalde”.También, Burgos Viale expresó que son preocupantes los contratos a largo plazo que está dando la Alcaldía de San Salvador. Según él, se comprometen fondos de futuras administraciones que pueden llevar a “restringir la libertad de gestión” de estas.