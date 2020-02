Piden a MINED reparar escuela de cantón Tulima

Los padres de familia y el personal docente del Centro Escolar del cantón Tulima, en Anamorós, La Unión, manifestaron su descontento debido a que la institución educativa no recibe ningún tipo de mantenimiento de parte del Ministerio de Educación (MINED), desde hace unos 20 años. Los daños por causa del tiempo y la falta de reparaciones son evidentes en la infraestructura escolar.

Agregaron, que los pisos y los techos están muy deteriorados y a pocos meses de que inicie el invierno, también crece su preocupación pues afirman que cada vez que llueve, los docentes deben ingeniárselas para que los alumnos y los materiales educativas no resulten afectados.

El personal docente de la institución afirmó que algunas mejoras que se han realizado en el centro escolar y la pintura de las aulas siempre han tenido que ser asumidas por los padres de familia y en ocasiones también se ha solicitado colaboración de la alcaldía de Anamorós.

"Tenemos un aproximado de 10 años de estar haciendo gestiones en el MINED y para mi sorpresa, la semana pasada me confirmaron que esta institución no está ni en la lista de espera para ser mejorada, es decir que este centro escolar aparece como una escuela que no tiene problemas de infraestructura", manifestó José Mario Quintanilla, director de la escuela.

Las autoridades del centro escolar afirman que todos los años llenan una solicitud y los censos que requiere el MINED para conocer las condiciones de los centros educativos, los cuales dice también han acompañado de fotografías, pero hasta el momento siguen esperando el apoyo, principalmente para la reparación de los techos de seis aulas.

El año pasado debido al avanzado deterioro de los techos en dos de las aulas, los padres de familia tuvieron que aportar $10 cada uno para realizar las mejoras en dichos salones y otro porcentaje se retomó del bono escolar que recibe la institución.

Dicho centro educativo cuenta con 11 aulas, de las cuales con el esfuerzo de los padres de familia se han logrado reparar los techos de tres, pero temen que durante la próximo época lluviosa las otras aulas puedan inundarse.

La escuela del cantón Tulima fue fundada en 1988 y desde ese entonces buena parte de la infraestructura no ha recibido ningún mejoramiento de parte del MINED, aseguraron los docentes, por lo que solicitaron a la ministra de educación Carla Hananía de Varela que les brinde su apoyo para que las necesidades de la institución sean solventadas con prontitud.