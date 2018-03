Piden a Sala de lo Contencioso revivir la Ley de Amnistía

Lee también

El abogado Ennio Elvidio Rivera Aguilar, representante legal de dos personas que están siendo procesadas en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera por la masacre de El Mozote, presentó en octubre pasado una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en contra de la manera en que se conformó la Sala de lo Constitucional el 12 de julio de 2016, cuando rechazó la abstención del magistrado Sidney Blanco para conocer la demanda contra la Ley de Amnistía.El demandante pidió al tribunal administrativo que se declare ilegal el acto mediante el cual la Sala de lo Constitucional anuló la Ley de Amnistía y, por lo tanto, que declare la nulidad de la sentencia en la que derogó dicha ley. “El acto impugnado es el de la conformación de la Sala de lo Constitucional que conoció el proceso de inconstitucionalidad Ref. 44-2013/145-2013 y pronunció la sentencia antes mencionada, ya que no fue integrada legalmente y como consecuencia la sentencia pronunciada fue pronunciada por un tribunal incompetente”, se lee en la demanda.Según el escrito, la resolución de rechazo a la excusa de Blanco debido a que fue acusador particular en el caso jesuitas fue firmada por tres magistrados propietarios y el mismo Blanco quien, según el demandante, no debió ser tomado en cuenta.Además, la demanda presentada ante lo Contencioso Administrativo especifica que el tribunal constitucional que decidió que Blanco podía conocer del caso solo se conformó con tres votos válidos, ya que el magistrado suplente Carlos Sergio Avilés Velásquez no firmó en la constitución de este.“Por tratarse de una resolución que requería cuatro votos y la presencia y firma, el supuesto voto del Lic. Blanco carece de todo valor, por lo que no se logró dicha mayoría; y además tampoco debían haber rechazado la excusa del Lic. Blanco el día 12, notificarla el mismo día en al tarde y pronunciar sentencia al día siguiente, impidiendo a la autoridad demandada y que representante los intereses de la sociedad la Fiscalía General de la República pedir revocatoria de dicha resolución ... Se ignora si se le notificó tal resolución al fiscal general”, se lee en el escrito.El abogado demandante solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) documentos que justifiquen la causa de la ausencia del magistrado presidente, Armando Pineda Navas, en la sesión del 13 de julio, en la que se derogó la amnistía cuando, según la demanda, el funcionario no podía acceder a más días de licencia. Pineda fue sustituido por el magistrado Francisco Ortiz, quien votó a favor de la derogatoria.Rivera Aguilar también solicitó a la Sala de lo Contencioso Administrativo que, de admitir la demanda, emita una medida cautelar que consiste en la suspensión del acto reclamado, es decir, que se permita que vuelva a entrar en vigor la Ley de Amnistía mientras los magistrados deliberan sobre el fondo de la demanda.