Piden a alcaldes transparentar el uso de fondos públicos

Luego de la investigación publicada por LA PRENSA GRÁFICA sobre aumentos salariales en las gestiones municipales de tres alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), todas correspondientes a alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas, diputados consideraron que los ediles deben transparentar el uso de fondos.

Para la publicación, LA PRENSA GRÁFICA realizó solicitudes de información a las alcaldías del país, pero solo recibió respuesta de 133. Ante ello, la diputada Anabel Belloso (FMLN) indicó que los vicios del ejecutivo, respecto a la falta de transparencia, se están replicando también en las alcaldías del partido cian.

"No escapan de esa lógica de no transparentar, no rendir cuentas. Replican lo que vemos desde las instituciones del gobierno central y desde esta misma Asamblea. Y que se estén incrementando salarios en un contexto donde las finanzas municipales están complicadas me parece que es irresponsable", indicó Belloso.

Luego, el jefe de la fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, también cuestionó los incrementos salariales y recordó que ahí están los impuestos municipales que los pobladores pagan a las comunas.

"Es necesario que el pueblo tenga la información de cuánto está invirtiendo en sus impuestos, en relación con los salarios y las prestaciones de los funcionarios", apuntó Portillo Cuadra. "Ojalá que por transparencia ellos revelen cuánto les dan de dietas a los concejales, qué prestaciones tienen y si se han subido salarios los alcaldes, al final lo que se maneja es dinero público, dinero local", agregó.

Luego, también hubo reacciones de parte de las alcaldías en las que se encontró aumentos salariales. En el caso de Mejicanos, el alcalde Saúl Meléndez, apuntó: "Esta alcaldía, en comparación al gran San Salvador, es la que el salario más bajo que el alcalde tenía (sic). Valoramos con el concejo municipal, es lo justo ante el trabajo fuerte que se está haciendo y todavía seguimos siendo una de las alcaldías con menos ingresos para alcalde y concejo municipal".

Luego, la alcaldía de San Salvador reaccionó mediante su oficina de prensa y aseguró que el salario del alcalde Mario Durán es menor al de su antecesor debido a que este se quitó beneficios extra.