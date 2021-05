Piden a empleados renunciar a salarios

Empleados de la alcaldía de Lolotique, San Miguel, denunciaron que la nueva administración municipal ordenó que ayer no se les permitiera el ingreso a sus puestos de trabajo, y aseguraron que algunos han sido contactados para proponerles que renuncien a los salarios que se les deben desde del año pasado por el impago del fondo FODES de parte del Gobierno.

Esaú Marenco, jefe del área de proyección social, aseveró que la jurídica de la municipalidad se contactó con varios empleados para comunicarles que si deseaban seguir laborando debían renunciar a los sueldos que se les adeudan.

"Nos están chantajeando, lo hizo la jurídica del señor alcalde, lo que quieren es que nosotros renunciemos", expresó. Marenco agregó que han intentado reunirse con el alcalde, pero que no los ha querido atender.

Adalberto Cruz, tiene una discapacidad y labora desde hace nueve años como encargado del área de electricidad, y contó que en su caso, simplemente le pidieron las llaves de la oficina donde guarda el equipo, sin aclararle su situación laboral.

"Solo me dijeron entregue las llaves, y ni siquiera es electricista el que me recibió, solo es un técnico práctico que no está ni autorizado, yo tengo mi licencia autorizada por la Superintendencia de Electricidad, y desde que piden la llave es porque ya los están despidiendo a uno", supuso.

En total son 35 los empleados afectados, a quienes ayer no se les permitió el ingreso a sus puestos de trabajo.

Se buscó hablar con el alcalde Juan Hernández, pero se informó que estaba en una reunión de concejo.