Piden a la CCR auditoría a la gestión anterior del INJUVE

La directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Marcela Pineda, solicitó al Departamento de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que realice un examen especial al programa "Jóvenes con todo", desarrollado por la administración anterior, además de una auditoría del estado financiero de todas las actuaciones del INJUVE.

La funcionaria dijo que solicitaron las auditorías internas de la gestión que le precedió y que en tres de los 13 documentos encontraron algunas irregularidades.

El primero trata de un convenio con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), "y no tenemos ningún medio de verificación de cómo se distribuyeron o cómo se ejecutaron estos fondos", expresó.

El segundo aspecto que les llamó la atención es el acceso a las bodegas y la información de su contenido. "Entonces eso es preocupante, porque no sabemos con qué recursos contamos", agregó Pineda.

Y en el caso del programa "Jóvenes con todo", las supuestas irregularidades tendrían que ver con el pago de los beneficios sociales y las nóminas. "Encontramos planillas que demostraban que se hacían los pagos de los viáticos, pero que estas planillas no habían sido firmadas por los beneficiarios. Entonces el auditor solicitó que se mostrara la verificación de la entrega de esos viáticos, de los cuales no se tiene ninguna verificación, no existe firma, no sabemos si fueron entregados o no fueron entregados", alegó.

Indicó que el programa tuvo un desembolso de más de $25 millones desde su creación hasta la fecha; sin embargo, no tienen claridad de cuántos fueron los jóvenes inscritos. Además, cuestionan si las personas contratadas para el programa cumplían los requisitos para trabajar con jóvenes.

La directora dijo que esperarán los resultados de la auditoría de la Corte de Cuentas para determinar si hubo cometimiento de algún delito por parte de las autoridades anteriores. "La Corte de Cuentas tendrá que informar a la Fiscalía de la posible comisión de un delito y como INJUVE acompañaremos esa acción legal", expuso.

Este tema se difundió en redes sociales el pasado lunes, y la exdirectora del INJUVE Yeymi Muñoz reaccionó diciendo: "Tengo toda la disposición de informar sobre el estado de la institución, lamenté que no hubiera transición para que la recibieran". Para hoy en la mañana tiene previsto brindar una conferencia de prensa para dar su posicionamiento ante los señalamientos de la nueva administración.