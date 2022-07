Piden a la DOM agilizar adoquinado

Residentes del barrio El Molino de la ciudad de Usulután reportan daños y retrasos en los trabajos que la Dirección de Obras Municipales (DOM) realiza en la calle principal del sector.

Aseguraron que la DOM no avanza en los trabajos de adoquinado y que las lluvias de los últimos días afectan el paso vehicular y peatonal y, además, reportan estancamientos de agua en la zona.

"Esta es una vía que sirve para descongestionar el centro de Usulután y deberían de darle importancia para finalizar los trabajos", indicó una lugareña que pidió reserva de identidad.

Los pobladores se quejaron del cierre de al menos 200 tramos de la vía y porque la DOM dio prioridad a un sector que no necesitaba intervención, por el momento. "La calle quedó peor que como estaba antes. No entendemos cómo en esta calle que es bien transitada le van a poner adoquines y no pavimento como en otras calles", expresó otra lugareña.

Se quejaron que ante los atrasos en los trabajos, muchos residentes tienen problemas para guardar los vehículos en sus cocheras. "En mi opinión, en ese mes que han tenido desde que comenzaron a trabajar, hasta hoy (ayer), ya hubieran terminado esta calle y Usulután estaría descongestionado del tráfico", aseguró la afectada quien contó que son constantes las quejas de los conductores.