Piden al Ejecutivo emitir línea de crédito para adquirir bicicletas y fomentar su uso en El Salvador

Este lunes, Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), junto a al diputado por el FMLN, Damián Alegría, presentaron ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia referente al uso de la bicicleta como medio de transporte en El Salvador, la cual incluye la petición de emitir una línea de crédito para que los ciudadanos puedan adquirir una bicicleta a una tasa de interés baja.

La pieza se trata de una solicitud para que la Asamblea emita un recomendable al Órgano Ejecutivo para que se establezca una política de movilidad orientada a promover el uso de la bicicleta "y otros ciclos mecanismos" como medio de transporte en El Salvador. Esta política, estipula la pieza, puede basarse en las medidas estipuladas en la Ley para el uso de la bicicleta, la cual está vigente desde octubre pasado.

"Se requiere una política por parte del Estado para que oriente una política para que todas las instituciones del Estado se adecúen a esta normativa, que se incentive a los empleados de gobierno -los que utilizan la bicicleta para llegar a sus trabajos- para que puedan seguir utilizando la bicicleta y especialmente se plantea en esta pieza la apertura de una línea de crédito para que las personas que no tienen bicicleta, que quieran adquirirla pero que no tienen el dinero disponible en este momento puedan tener una línea de crédito que les permita adquirirla", expresó Alegría.

Por su parte, Navarro explicó que es necesario fomentar el uso de este medio de transporte debido a la problemática ambiental que causa el uso del combustible para los vehículos.

"La idea de esta pieza obedece a que en la situación ambiental vamos mal. Los últimos siete años, desde el 2014 para acá, han sido los 7 años más calientes de los que se tienen registro y la cosa va para arriba", aseguró.

Además mencionó que las medidas de bioseguridad por la pandemia del covid-19 no se pueden cumplir en los buses. "Se nos dice que no nos acerquemos más de dos metros, pero eso no se puede en un bus", dijo.

Ambos aseguraron que con respecto al crédito solicitado sería el ejecutivo el que dictaría los detalles sobre el mismo, y que ellos no están pidiendo mucho. "Con un 1% que le quiten al ejército de lo que se le da de presupuesto ya sería ayuda", concluyó Navarro.