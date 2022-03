Piden al Gobierno salvadoreño aceptar las advertencias por aeropuerto

Luego que LA PRENSA GRÁFICA diera a conocer que el gobierno de Nayib Bukele planea construir un aeropuerto en una zona propensa a inundaciones, según advertencias del propio ministerio de Medio Ambiente, legisladores le pidieron al gobierno mayor responsabilidad en el tema, para evitar futuras complicaciones.

Inclusive GANA, usualmente aliado del oficialismo en sus decisiones, optó por un tono prudente al considerar que el gobierno no construiría una obra como un aeropuerto en una zona de riesgo.

"Creo que el gobierno no se va a arriesgar a hacer un proyecto donde no hay factibilidad, donde sus mismas instituciones le pudieran hacer recomendaciones", apuntó Juan Carlos Mendoza, jefe de fracción de GANA. "En todo caso, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer esos proyectos, que no son baratos, que requieren de fondos y que van a servir para algo tan delicado. No se van a arriesgar a tenerlo en un lugar donde se va a inundar", agregó el diputado.

Luego, la diputada del FMLN Anabel Belloso también se refirió al cuestionamiento planteada por las mismas instituciones de gobierno, y consideró que, de seguir con el proyecto sin atender las recomendaciones, podría haber un riesgo de que termine como el Puerto de La Unión.

"Para eso están las instituciones y para eso deberían trabajar de forma coordinada. Habrá que ver si se atiende la perspectiva técnica lo que el ministerio está diciendo y advirtiendo", señaló Belloso.

"Debería tomarse en cuenta, porque si no es más una actitud caprichosa de llevar adelante algo que, a la larga, generará más costos para la población, así como se cuestionó y se sigue la construcción del Puerto de La Unión", mencionó la diputada.

Mientras, en el tema también hubo valoración de parte del partido ARENA, que en voz de su jefe de fracción, René Portillo Cuadra, señaló que la zona en que se pretende construir no es apta para esto.

"El estudio de factibilidad de esa zona donde se quiere construir tiene, al menos, dos o tres gobiernos. El MARN se ha pronunciado sistemáticamente que en esa zona no se pueden hacer inversiones. No solamente un aeropuerto, cualquier tipo de inversión estable no se puede porque está sujeta a que sea inundada con mareas altas. Si se hace, prácticamente sería una inversión malograda", apuntó.