Piden alimentos y atención médica

La Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de la isla Tasajera, del cantón San Rafael, en San Luis La Herradura, La Paz, informó ayer que por medio de una carta dirigida al presidente Nayib Bukele solicitaron ayuda de alimentos y asistencia médica para más de 500 familias, ya que debido a la cuarentena domiciliar para prevenir el covid-19 sus fuentes de trabajo han quedado varadas.

Agregan que sumado a esto, familias de escasos ingresos económicos tampoco fueron beneficiadas con el bono de los $300 que entregó el gobierno en concepto de subsidio ante la emergencia, y otras tampoco han recibido víveres de parte de la alcaldía.

"Lo fuerte de aquí es la pesca y el turismo, pero ya tenemos más de un mes que prácticamente está paralizado todo. No hay con quien comercializar el pescado, hoy menos que nunca porque el alcalde ha informado que no se puede salir; no tenemos visitantes (turistas) y de eso vivimos", dijo Francisco Leonardo Funes, presidente de la ADESCO.

El líder comunal externó que apoyan las medidas aprobadas por el gobierno para prevenir el coronavirus, y ellos también están aplicando en cuenta lo propio en la isla, pero piden al mandatario que les brinden insumos básicos para la alimentación, pues quienes más les preocupan son ancianos y niños de la comunidad.

Además, requieren de asistencia médica, o en lo sucesivo, que el Ministerio de Salud dé seguimiento a pobladores de la isla con padecimientos crónicos y mujeres embarazadas, quienes no han podido salir hacia la unidad de salud.