Piden apoyo a turistas para no cerrar sus negocios

Diez emprendedores del municipio de Apaneca decidieron unirse hace cuatro meses, alquilar un local y crear la Plaza El Mirador, para ofrecer sus productos en un ambiente rodeado de la naturaleza.

Sin embargo, hasta ahora los clientes que han recibido son pocos, por lo que a través de redes sociales han solicitado el apoyo de los turistas para que los visiten.

La Plaza El Mirador está ubicada sobre la carretera a Apaneca, muy cerca de la entrada a esta ciudad, en la ruta de las Flores. "Somos un grupo de emprendedores que decidimos alquilar esta placita y en conjunto poder salir adelante con cada uno de nuestros negocios.

Juan Carlos Montoya, emprendedor

Somos diez familias que ofrecemos diferentes productos, pero mantener un local, un negocio así no es fácil, la situación económica de cada uno es distinta y sabemos los retos que tenemos que afrontar", explicó Juan Carlos Montoya, encargado de la plaza.

Los emprendedores lamentan que no cuentan con el apoyo de ningún comité turístico, ni de la alcaldía municipal que, afirman, han centrado todo el turismo en la parte céntrica de la localidad.

"Lamentablemente no hay afluencia de personas, no estamos vendiendo como esperábamos, no nos han brindado apoyo, a excepción de los medios digitales locales que nos apoyan con publicidad, prácticamente estamos solos en este proyecto, pero confiamos que con el apoyo de la gente que ha escuchado nuestro llamado a través de las redes y los medios de comunicación vamos a poder salir adelante", agregó Montoya.

Los comerciantes de la plaza ofrecen muebles rústicos tallados en madera, variedad de artesanías, productos orgánicos, tejidos con añil, barro. También hay un vivero con una extensa variedad de plantas, ventas de antojitos, café de la zona y postres, "todo a precios accesibles", expresó el viverista Erick Escobar.

Por su parte, el artesano Marvin Gómez explicó que los emprendedores tienen en común ser amigables con el medio ambiente. "Nosotros tratamos de reciclar porque somos amantes de la naturaleza y no queremos deforestar, aprovechamos la madera de los árboles que caen solos, o hay productos que hacemos de las ramas, no hay necesidad de talar", explicó.

Los fines de semana en la plaza también hay presentaciones de artísticas y el local se alquila para eventos sociales.

La Plaza El Mirador abre de martes a jueves de 9 a.m a 5 p.m., y viernes, sábado y domingo de 7 a.m hasta 10 p.m. El lugar cuenta con medidas de bioseguridad.

"Esperamos que nos apoyen, que nos visiten y conozcan, y ayuden a crecer a cada uno de nosotros y que ustedes se lleven un buen recuerdo de la bella ciudad de Apaneca", finalizó Montoya.