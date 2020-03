Piden arresto domiciliar para Jorge Nieto por riesgo de virus

La defensa de Jorge Isidoro Nieto Menéndez, exministro de Obras Públicas, solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que realice una audiencia de revisión de medidas para que el exfuncionario salga de la cárcel y vaya a arresto domiciliar. Está condenado a 12 años de prisión por permitir corrupción en la construcción del bulevar Diego de Holguín.

Lisandro Quintanilla, defensor de Nieto, dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que solicitaron el arresto domiciliar porque Nieto tiene problemas de salud crónicos y el brote de la COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus convertida en pandemia, lo pone en riesgo. Pidieron que porte un brazalete electrónico que garantice que no se fugaría de su hogar.

"Nosotros en este caso le estamos pidiendo que, debido al contexto actual, revise la detención para que se le ponga una medida sustitutiva. Un arresto domiciliar, por ejemplo, y la colocación del brazalete", señaló Quintanilla, en un reiterado intento por lograr que Nieto no esté en prisión hasta que la condena impuesta en su contra esté en firme.

Nieto está en prisión desde el 29 de noviembre de 2019, cuando el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador lo condenó a 12 años de cárcel por el delito de peculado. Los jueces decidieron que guarde prisión en el penal de Metapán (Santa Ana) mientras la defensa interpone los recursos de apelación para intentar revertir la condena.

El argumento de la defensa de Nieto es que la sentencia no está en firme, porque ya presentaron un recurso ante la cámara para tratar de anularla, aunque todavía no hay resolución. Si la cámara no les da la razón, todavía tendrían la oportunidad de ir a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La sentencia contra el exministro incluye pagar al Estado $12,984,953.52 como responsabilidad civil. El tribunal lo condenó porque comprobó que permitió que un tercero se apropiara de fondos públicos en la ejecución del tramo II del proyecto del bulevar Diego de Holguín (hoy bulevar Monseñor Romero).

En diciembre pasado, Lisandro Quintanilla también presentó un recurso de apelación para solicitar a la Cámara Segunda de lo Penal que el exministro recupere su libertad mientras la condena no esté firme. Señaló que la prisión era ilegal porque los jueces no emitieron un documento para hacerla oficial, pero el tribunal superior desestimó la petición.

"El peligro del contagio (por coronavirus está presente). Y además él gozaba de medidas sustitutivas a la prisión antes de ser condenado, perfectamente las puede seguir gozando", finalizó Quintanilla vía telefónica.