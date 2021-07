Piden aval de nueva deuda para financiar brecha presupuestaria

Los destinos de dos nuevos préstamos serán, en su mayoría, el financiamiento de la brecha del presupuesto 2021. El primero, es un contrato por $600 millones, de los cuales $525.3 millones tendrán esta finalidad. El segundo, será por $50 millones y también busca llenar el hueco en el presupuesto.

Ambos empréstitos serán suscritos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según explicó ayer, en la comisión de Hacienda, Alejandro Zelaya, ministro del ramo.

En cuanto al préstamo de $600 millones, la distribución de los fondos plantea en sí un dilema. Pues el préstamo, al momento de negociarlo, tenía como finalidad el apoyo a medidas de recuperación económica que se implementarían en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el covid-19. Sin embargo, el destino será distinto, según la exposición de Zelaya. Luego de destinar $525.3 millones a la brecha, los restantes $74.7 millones quedarán distribuidos en diferentes ramos, como refuerzos presupuestarios.

Para el Ministerio de Agricultura serán $24 millones. El ramo de Economía recibirá $8.20 millones; Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), $21 millones; Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), $6 millones; Ministerio de Obras Públicas (MOP) 15 millones.

"Los destinos los elige el país, esto no los elige la multilateral porque, en el momento que nos desembolsan, los $600 millones son de libre disponibilidad para el Estado", argumentó Zelaya. Sin embargo, rememoró que en 2020, el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA) fue fondeado a través de la emisión de CETES (instrumentos de deuda de corto plazo) por $645 millones.

"Nosotros, en ese momento, hicimos algo que es un crédito puente", explicó Zelaya. Y agregó: "El artículo 97 de la ley AFI nos da esa facultad y luego ir a sustituirlo por un préstamo con un multilateral. Lo que estamos haciendo en este momento es sustituyéndolo por el multilateral, por una operación de largo plazo". Sin embargo, en ningún momento mencionó que parte de los $600 millones serían utilizados para pagar los CETES.

Para explicar este dilema, el diputado Guillermo Gallegos argumentó que se trata de préstamos nuevos.

"El Gobierno aprobó FIREMPRESA en 2020. De esto ha utilizado como $350 millones. Esto le ha generado una brecha. Con este préstamo va a cubrir esta brecha y otros proyectos".

No obstante, Gallegos no tomó en cuenta que FIREMPRESA fue fondeado con CETES, tal cual explicó el ministro. Mismos que se vencen en septiembre y no han sido cancelados.

Asimismo, Zelaya explicó la distribución de $50 millones que inicialmente eran fondos de emergencia y financiarán también la brecha presupuestaria.

Aunque el ministro aseguró que no se trata de nueva deuda porque ya estaba contemplada en el presupuesto, esta no estaba contabilizada en los niveles de deuda del país y, por tanto, engrosarán la suma desde la firma del mismo.

Estas iniciativas presentadas por Zelaya el martes pasado, fueron justificadas ayer, serán discutidas el lunes en la sesión de la comisión donde espera dictamen favorable y pasar al pleno el martes.

El presupuesto 2021 se aprobó en diciembre pasado con una brecha de $1,138 millones. La Asamblea ya aprobó al menos dos préstamos con el fin de solventarla. Estos serían los siguientes.