Piden ayuda para construir muro

Padres de familia de alumnos del Centro Escolar del cantón Las Delicias, de San Miguel, solicitan al Ministerio de Educación (MINED) o personas altruistas ayuda económica o donación de materiales de construcción para finalizar el muro perimetral de este centro de estudios.

Aseguran sentirse preocupados por sus hijos porque este centro escolar no cuenta con muro de seguridad y temen que desconocidos ingresen a cometer algún acto delictivo. "Hemos encontrado vacas al interior de la escuela porque no hay nada que las detenga. Pueden dañar las instalaciones", explicó uno de los padres que prefirió no identificarse.

Una fuente del centro escolar explicó que el proyecto tiene una extensión de 300 metros y que hasta el momento, con la ayuda de padres de familia únicamente cerraron 30 metros con malla ciclón.

También explicó que solicitaron ayuda para la obra al MINED desde hace varios años pero no recibieron respuesta.

La fuente aseguró que en 2019 el monto a invertir sería de $19,000, según una persona contratada para que les emitiera el presupuesto, pero que con el paso de los años el monto incrementó por el alto costo de los materiales de construcción y que necesitarían al menos $29,000 para efectuar el proyecto.

"Es necesario velar por el resguardo de los estudiantes, hacemos el llamado a personas altruistas para que nos ayuden y mantener segura la vida de nuestros niños, especialmente por la situación que actualmente atraviesa el país", dijo otro padre que habló bajo anonimato

Se buscó conocer la versión del director de este centro escolar sobre la problemática pero manifestó que no podía brindar información al respecto.