Piden bajar firmas de respaldo para no partidarios

Que se disminuya al 60 % la cantidad de firmas necesarias para respaldar candidaturas no partidarias es la petición que se comenzará a discutir la próxima semana en la Asamblea Legislativa.

Así, para las circunscripciones que tienen hasta 300 mil electores proponen que se presenten solo 3,600 firmas de respaldo; para las circunscripciones que tienen hasta 600 mil electores piden que solo se presenten 4,800; para las circunscripciones que tienen hasta 900 mil electorales piden que sean 6,000 firmas; y para las circunscripciones que tienen más de 901 mil electores piden que solo sea necesaria la presentación de 7,200 firmas de apoyo.

El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, fue quien dio respaldo para que la propuesta ingresara a estudio en la Asamblea. "No es una reforma que va a quedar permanente, es adecuar los requisitos al momento que estamos viviendo... Quedaría en un decreto transitorio que vencería al término del proceso electoral próximo y después que quede el requisito tal y como estaba diseñado", explicó Bonilla.

Este periódico consultó con el experto en temas electorales y director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar, sobre la viabilidad de esta propuesta que comenzará a estudiarse.

Desde la perspectiva de Escobar resulta "razonable" que se flexibilicen los requisitos debido al actual contexto que atraviesa el país, consideró que no hacerlo podría imposibilitar que hayan opciones no partidarias en la elección legislativa del próximo año.

Sin embargo, reconoció que el panorama no es alentador dentro de la Asamblea porque los partidos no están anuentes a facilitar la participación no partidaria.

"Nunca han sido del agrado de los partidos y de la Asamblea las candidaturas no partidarias, entonces, dudo que a esta fecha puedan avalar una reforma de este tipo, aunque sea lo más razonable y necesaria para garantizar que estas personas compitan", declaró Escobar.