Piden caracterizar a los hospitalizados por covid-19 en El Salvador

Dado que hasta ahora el Gobierno no ha detallado en sus reportes diarios sobre covid-19 la cantidad de personas hospitalizadas, una interrogante que en el gremio médico está cobrando auge, tras seis meses de iniciado el proceso de inmunización contra la enfermedad es quiénes están en los hospitales a causa del coronavirus.

La pregunta es de relevancia para analizar el impacto del proceso de vacunación. Sin claridad sobre cuántas camas están siendo ocupadas en los hospitales por pacientes positivos a covid-19, cuántas de estas camas son UCI, cuántos de estos pacientes estaban ya vacunados con primera o segunda dosis, el Gobierno no puede tomar las mejores decisiones sobre las estrategias para combatir la pandemia, destacan los médicos.

La página electrónica donde el Gobierno informa sobre la situación de la pandemia en el país, covid19.gob.sv, divide a los pacientes positivos en cinco categorías: asintomáticos, estables, moderados, graves y críticos.

"Lo que yo interpreto de esa página es que, según el pronóstico de los pacientes, el crítico es hospitalización y UCI (unidad de cuidados intensivos), el grave es hospitalizado no UCI; pero con el moderado me entra una gran duda: yo considero que la mayoría de estos también necesitarían estar hospitalizados, pero no sabemos, esa página no lo explica", dijo el epidemiólogo Wilfrido Clará.

"Y cuando dicen estables no se qué significa, porque puede haber un paciente grave que está estable; entonces, no sé si es que se refiere a que son casos leves. Las categorías no están claras", agregó. Para el especialista, que el Gobierno informe a diario, o como mínimo cada semana, cuántos hospitalizados hay en el país por covid-19 y cuántos de estos están en UCI, "es clave para medir la actividad pandémica, la aparición de nuevas variantes y el impacto de la vacunación".

El infectólogo Iván Solano apuntó que si bien hay un brote importante de nuevos casos, y también las cifras más altas de muertes, el sistema hospitalario no está colapsado y esto lo explicaría la vacunación. "Me sobran dedos de las manos al contar los casos de pacientes que yo he atendido que ya estaban vacunados. Eso explica la mortalidad similar a la del año pasado: lo más probable es que están muriendo los no vacunados, pero a ciencia cierta no lo sabemos", explicó.