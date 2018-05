Piden concluir la reparación de calle por paso vehicular

Habitantes y automovilistas que hacen uso de la calle principal de la colonia España, en la ciudad de Santa Ana, piden a la alcaldía la pronta culminación de los trabajos de reparación de un tramo de la 41.ª calle poniente para así poder habilitar el paso vehicular por esta zona.

Según los afectados, la reparación inició el mes pasado, para lo cual se cerró el paso vehicular, desviándolo a rutas alternas, cuyas calles tampoco están en buen estado.

Los vecinos indicaron que la obra en la calle principal fue dejada inconclusa desde hace dos semanas, cuando se retiraron los empleados municipales, quedando a medias la reparación de los hoyos que se habían formado en un badén por el que bajan las aguas lluvias de una comunidad vecina.

“Desde hace unas dos semanas ya no regresaron los trabajadores, y aunque los trabajos al parecer ya culminaron, al menos en la parte más dañada, aún se ve que hace falta reparar otros hoyos; además, no han retirado el ripio y el paso vehicular no ha sido habilitado”, describió ayer uno de los vecinos del sector.

Las unidades de buses de la ruta 50 también han tenido que cambiar recorrido por los trabajos inconclusos, ya que no pueden pasar por la zona intervenida y deben desviarse por otra calle que está en mal estado.

“Pensamos que iban a regresar, pero ya van dos semanas y los trabajadores de la alcaldía no regresaron. Ojalá que la nueva administración retome las obras, porque ya es poco lo que falta y las calles por las que nos han desviado también están malas”, dijo un conductor de autobús.

Y es que, además del inconveniente de los trabajos inconclusos, los vecinos señalan que otros tramos de la calle principal están dañados y piden su reparación.

En efecto, varios tramos de la calle lucen dañados por los baches que se han formado en la carpeta asfáltica y dificultan la circulación vehicular; un tramo ya es intransitable.

Los residentes sostienen que, debido a la fuerte corriente que baja con cada tormenta, la calle se ha lavado y han quedado al descubierto varias piedras, lo que impide que pasen los vehículos.

Se consultó a fuentes de la Alcaldía de Santa Ana por la situación con la calle, pero al cierre de esta nota no se había brindado la información solicitada.