Piden construcción de pasarela en San Nicolás Lempa

Pobladores del cantón San Nicolás Lempa y comerciantes del mercado municipal Número 2 de Tecoluca, en San Vicente, ubicado en el kilómetro 85 de la carretera del Litoral, solicitaron a las autoridades correspondientes la construcción de una pasarela y la señalización en ese tramo de carretera.La petición surge con el objetivo de prevenir que haya más víctimas mortales a causa de accidentes de tránsito, los cuales, según dijeron, se han incrementado en los últimos meses en esa zona.En el sector, además del mercado Número 2, funciona el Distrito 1 de la alcaldía, por lo que el comercio a orillas de carretera ha incrementado y muchas personas cruzan la carretera poniendo en peligro sus vidas, manifestó Marta Guardado, residente en la calle a la colonia Ricardo Chávez.Agregó que la carretera en este tramo no está señalizada, el tráfico vehicular es pesado y a pesar de que es evidente la cantidad de transeúntes, principalmente por la mañana y tarde, los conductores no bajan la velocidad, lo cual ya ha sido causa de atropellos y otro tipo de accidentes de tránsito con saldos mortales.“Hace años se está solicitando la pasarela. Aquí se necesitan dos: una en el desvío donde ya han muerto muchas personas atropelladas y otra acá, frente al mercado. Esperamos que en verdad tomen en cuenta eso. El año pasado murieron dos y hace unos días, otro frente al mercado. Los carros pasan volando por esa calle”, opinó Norma Edis Molina, comerciante del mercado.Una fuente de la Alcaldía de Tecoluca expresó que el proyecto podría ejecutarse pero se buscarían alternativas para asegurar que las personas utilicen esa infraestructura, ya que se ha comprobado en otros casos que se instalan las pasarelas pero la población no las usa.“Se ha considerado la posibilidad, pero lamentablemente construidas las pasarelas la mayoría de personas no las utilizan, siguen arriesgando sus vidas cruzando la calle. De construirla, gestionaríamos separadores en esa carretera porque si no, el problema seguiría igual”, indicó Francisco López, síndico municipal, aunque no confirmó si hay solicitud formal ante la comuna ni para cuándo tienen contemplado iniciar la obra.