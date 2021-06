Piden construir unidad de salud

Habitantes del cantón Las Casitas, del municipio de San Miguel, solicitan al Ministerio de Salud (MINSAL) la construcción de una unidad de salud en el sector.

Aseguran que el centro médico más cercano se encuentra a 15 kilómetros de distancia y que deben pagar servicio de transporte para el traslado de los enfermos.

José López, vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) explicó que son cerca de 300 familias de las comunidades: Agua Salada, Cerro Bonito, Las Peñitas y Las Casitas, afectadas por la falta de una unidad de salud. Dijo que anteriormente, tenían un promotor de salud y realizaban brigadas médicas, pero desde hace un año, ya no reciben esos servicios. "En invierno quisiéramos salir y no se puede, con la unidad de salud, aquí cerca, sería más fácil, por los niños y madres embarazadas", dijo.

Ana Martínez, madre de un niño de tres años, aseguró que muchas personas optan por curar a los enfermos con remedios caseros, ante la falta de la unidad de salud, " perdí bastantes controles de mi hijo, no tengo dinero para ir, y me da miedo llevar al niño por la pandemia; cuando se me enferma ni lo saco, porque aquí los carros cobran mucho para pasar llevarlos a consulta, y no tenemos dinero, necesitamos bastante la clínica", confesó.