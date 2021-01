CEMUJER llama a contrastar estadísticas de de homicidios, feminicidios y violencia sexual en las mujeres

La vocera de la Casa Morada de la Mujer (CEMUJER), Ima Guirola, indicó ayer que los datos oficiales sobre muertes en el país deben contrastarse con las investigaciones de otras instituciones.

La experta ahondó sobre el proceso que deben llevar los datos oficiales de homicidios, "es importante plantearnos cuál es el proceso de estas estadísticas, y cómo se convierte en un dato oficial, es fundamental señalar que en los análisis hay que tomar en cuenta los datos oficiales, pero también estos necesitan tener una contrastación", aseguró.

La experta en temas de violencia de género enfatizó en el análisis que merecen los datos, pero señaló que no es suficiente. Además, recalcó que ha notado avances en los procesamientos de estadísticas actuales pero que "este avance no ha logrado tener un impacto efectivo sostenible en materia de análisis transversalizado, no solo desde el enfoque de género, sino también retomando la doctrina de protección integral de derechos, de niñez y adolescencia, sino que desde el enfoque de interseccionalidad", manifestó Guirola.

"No hay que perder de vista y colocar siempre en perspectiva, que los números dejaron de ser en materia de política pública un dato exacto puro y único. Los números reflejan un procedimiento determinado para poderlos obtener, reflejan una orientación determinada, porque ya se identifican rutas de extracción de información", agregó.

La Mesa Técnica Interinstitucional, conformada por la FGR, la PNC y la CSJ, que se encarga de publicar el número de homicidios y feminicidios registrados por estas instituciones, aún no ha hecho públicos los datos de homicidios y feminicidios homologados de diciembre.