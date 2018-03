Piden cumplir con promesa de ampliar calle a la cabecera

Lee también

Representantes de la Asamblea Ciudadana de San Vicente solicitaron al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que sea retomado el proyecto de la construcción del tercer carril desde el puente Acahuapa de esa ciudad hasta el desvío de Apastepeque, en la carretera Panamericana.Manifestaron que la obra fue anunciada en febrero del año pasado por autoridades del MOP durante el Festival del Buen Vivir realizado en San Vicente; sin embargo, hasta la fecha no hay avances del proyecto.“Como mesa de la Asamblea Ciudadana y Consejo Consultivo Ciudadano de San Vicente, pedimos que se cumpla con el compromiso adquirido. Es necesario ampliar esa calle para mejorar el tráfico; además, es de recordar la importancia que tiene para el paso que conecta las carreteras del Litoral y Panamericana”, expresó Antonio Esperanza.Este miembro de la asamblea aseguró que han enviado cartas al titular del MOP, Gerson Martínez, solicitando agilizar la construcción de la ampliación, pero que no han tenido respuesta, pese a que en algunas reuniones de la mesa han participado representantes de la institución gubernamental.El tramo a intervenir es de 4 kilómetros, aproximadamente. Los dos carriles que funcionan actualmente son angostos y la calle es inclinada con curvas en todo el trayecto, lo cual ocasiona fuerte congestión vial, principalmente durante la temporada de zafra.Por su parte, el ministro Martínez afirmó que ya se realizan los estudios para elaborar la carpeta técnica del proyecto. “Ya se han hecho los trabajos de medición. Estamos viendo cómo procuramos los recursos para financiar el proyecto, pero como esta, muchas obras las resolveremos... Es un compromiso de esta administración y yo espero que este año podamos arrancar con el proyecto”, indicó el funcionario, quien no dio a conocer la inversión prevista.