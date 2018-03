Piden destitución de la directora de Educación

Lee también

Miembros del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC) y de la gremial de docentes SIMEDUCO protestaron ayer por la mañana frente a la Dirección Departamental de Educación de La Paz en contra de la directora de esa oficina, Patricia Alvarado, por supuestas violaciones a los derechos de los empleados.Los sindicalistas aseguraron que la acción iba encaminada a expresar el malestar de los trabajadores y para hacerle un llamado público al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y al Ministro de Educación, Carlos Canjura, para que ordenen la destitución o el traslado de Alvarado.“Esta directora atropella a los empleados. Hay casos como el mío, que por ser sindicalista no me dejan entrar a esta oficina. Por años hemos venido denunciando lo que ella y otras jefaturas hacen contra los trabajadores. Ella maltrata a los sindicalistas, nos niega el acceso a las instalaciones y hasta el uso de sillas. Ella viola convenios internacionales de asociación sindical”, expresó José Luis Alvarado, secretario de organización y estadísticas de ATRAMEC.Agregó que el trabajo de Alvarado en el área pedagógica tampoco ha sido el adecuado, ya que en los últimos años en los resultados de la PAES el departamento ha bajado varias posiciones a escala nacional, principalmente en matemáticas.Los sindicalistas utilizaron el parqueo de la oficina de educación para manifestarse, mientras eran vigilados de cerca por un grupo de agentes policiales. La protesta no interfirió con el trabajo de la departamental, donde se atendió con normalidad en las áreas administrativas.Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, sostuvo que Alvarado presiona a los empleados para que se desafilien de ATRAMEC y SIMEDUCO y se sumen a la gremial de docentes ANDES 21 de Junio, ya que si no lo hacen, tendrían problemas con ella.“Estas acciones nos han indignado, porque vivimos en un país con Estado de Derecho y no podemos tolerar estas conductas de funcionarios. El presidente Sáchez Cerén y el ministro ya conocen la situación de esta señora y aun así siguen protegiéndola. Ella se dedica más a hacer activismo político que a sus funciones”, manifestó Zelada.La directora departamental de Educación no se encontraba en su oficina durante la protesta. Se le llamó al teléfono celular personal para conocer su opinión sobre los señalamientos que le hacen las gremiales de trabajadores, pero no contestó.