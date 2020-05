Piden flexibilizar pagos y trámites

Un grupo de transportistas de especialidades de diferentes municipios de la zona oriental, pidieron ayer a la Asamblea Legislativa y al gobierno central, la flexibilidad en algunos trámites, ya que debido a la cuarentena, no han podido trabajar.

La petición la hicieron pública ayer en la cancha de fútbol de la colonia Urbesa de San Miguel, donde manifestaron la necesidad de un decreto transitorio para extender hasta diciembre la suspensión del pago de agua, energía eléctrica, créditos, entre otros, ya que desde que se cerraron las escuelas, colegios y universidades, ellos no han ganada nada. Además, que el transporte nocturno de empleados de establecimientos de comida rápida ha sido limitado, debido a la poca cantidad de personal que está laborando en estos negocios, actualmente. Asimismo, que todos los permisos de transporte de especialidades tengan vigencia hasta diciembre del 2021, que los documentos de tránsito tengan vencimiento hasta tres meses después de finalizada la ley de excepción, para dar tiempo suficiente para renovarlos, además solicitaron ser incorporados por medio de sus vehículos, al programa de servidores del Estado, para suplir las necesidades estatales. "Nosotros no tenemos los ingresos como los colegios, porque no tenemos un contrato formal, sino de palabra con los padres de familia, desde que suspendieron las clases, se suspendieron los pagos. Ha sido difícil, hemos tenido que prestar dinero para salir adelante", indicó Benjamín Campos, miembro de la Sociedad Cooperativa Servicios Especialidades de Transporte de Oriente (SERVESTRO). Dijeron que presentarán sus peticiones ante la Asamblea Legislativa y el presidente Nayib Bukele.