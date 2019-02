Piden impulsar reforma a la función pública

El equipo impulsor de la reforma a la función pública reafirmó ayer por la mañana, en una conferencia de prensa, su compromiso por continuar con dicha reforma, la cual ya ha sido entregada a la Asamblea Legislativa en 2017 y que aún no ha sido discutida por la comisión de trabajo.

Como parte de ese esfuerzo, el equipo impulsor envió ayer, según se dijo, la propuesta técnica para mejorar el anteproyecto de ley de servicio público a los cuatro candidatos a la presidencia de la república a la espera de que estos puedan promover su pronta discusión en la Asamblea.

"Exhortamos a los candidatos presidenciales a que asuman un compromiso por impulsar la reforma estimulando y apoyando la discusión y consulta", algo que no ha sucedido a pesar de que ya se cumplió un año de haber presentado la propuesta.

En octubre pasado, el diputado Mario Tenorio, de GANA, manifestó: "En la legislatura anterior (2015-2018) no se discutió la reforma porque se priorizó avanzar en el nuevo Código de Trabajo. No sé si más adelante se discutirá porque no lo ha expresado la presidenta de la comisión (diputada Silvia Ostorga, de ARENA)".

La iniciativa, que contiene 321 artículos, busca contribuir en unificar y ordenar la legislación laboral para el sector público, y a la vez superar las contradicciones y los vacíos que contiene el actual marco regulatorio, el cual fue creado en noviembre de 1961.

Según datos de la ley del presupuesto, son cerca de 181,000 los empleados del sector público en 2019, de los cuales el 49.5 % son mujeres, mientras que el 50.5 % son hombres.

Ante estos números, según dijo Gustavo Amaya, miembro del Equipo Impulsor, es importante que desde la presidencia se dé un impulso a la reforma dado que "el presidente es el administrador de toda la fuerza laboral del Estado".

"Estamos a tres días de elegir al administrador de estos 181,000 servidores públicos. Y cuando digo al administrador es porque el presidente de la república es el encargado de los diversos ministerios y dependencias del sector público. La tarea no es solo dirigir los destinos del país, sino también conducir a esta capacidad humana, entre profesionales, técnicos y empleados en diversas categorías en función de cumplir con el Artículo 1 de la Constitución de la República", señaló Amaya.