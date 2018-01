Piden inscribir a otros tres no partidarios

Los candidatos no partidarios solicitaron ayer a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, que emita una medida cautelar para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revise las firmas y la documentación de tres precandidatos que quedaron fuera de la acreditación.

Luego de una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el TSE tuvo que valorar las firmas repetidas entre cuatro precandidatos, y resolvió inscribir para el próximo proceso electoral a Leonardo Bonilla, José Antonio Castillo, José Díaz Escobar y José Alejandro Lira. Por lo que dejó fuera a Guillermo Langenegger, Johnny Vanegas y Carlos Molina.

Los no partidarios coincidieron ayer ante la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en que los tres casos que el TSE ha dejado de inscribir se deben a la anulación de ciertas firmas, y argumentaron que los efectos de la resolución de admisión de amparo de la Sala de lo Constitucional ordena regresar los tiempos del proceso a las fechas límites del año pasado; y por lo tanto el TSE debe valorar las firmas adicionales que han presentado los precandidatos no inscritos.

“Vamos a valorar con nuestro equipo jurídico, pero sí debe de hacerse”, dijo ayer la procuradora en una conferencia conjunta con los no partidarios.

El precandidato no partidario que no ha sido inscrito Guillermo Langenegger aseguró que ayer presentó un nuevo escrito ante la Sala de lo Constitucional en el que solicita la ampliación de la medida cautelar para que se proteja el derecho a la inscripción de los tres que han quedado fuera.

“Yo presenté un escrito desde inicios de esta semana. Primero pidiendo la revocatoria de las últimas resoluciones donde no habían considerado las firmas adicionales. De acuerdo con la ley tendrían que haberme resuelto ahora (ayer) al mediodía, pregunté a las 3 de la tarde y no había resolución... El Artículo 11 de la Ley de Partidos Políticos dice que si nosotros hemos alcanzado el 90 % de las firmas deben darnos 30 días adicionales para agregar firmas”, dijo el precandidato, quien afirmó que la rifa de posiciones de los cuatro no partidarios inscritos en la papeleta de elección de diputados de San Salvador debe ser anulada, porque no se han resuelto todos los recursos impuestos por los participantes.

El magistrado del TSE Miguel Ángel Cardoza afirmó que la resolución de la sala validó únicamente las firmas repetidas, y que a este momento ya no existen tiempos electorales suficientes para incluir a nuevos candidatos, sobre todo porque termina el contenido de las actas de las elecciones de diputados.

PDDH investigará caso

Los no partidarios documentaron en su denuncia los problemas iniciados por el TSE desde la presentación del formato de libros para recoger firmas, pasando por dilaciones y presuntas irregularidades en la recepción y validación de la información presentada, hasta la más reciente obstrucción a la inscripción de tres precandidatos.

Caballero también solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la certificación de los procesos que se siguen en contra de no partidarios y que han sido sugeridos por el TSE. El presidente del TSE, Julio Olivo, dijo recientemente que avisarían a Fiscalía sobre la aparición de firmas de personas fallecidas en los libros presentados por los candidatos no partidarios.

El bloque de no partidarios mantuvo ayer ante Caballero que el presidente del TSE se ha dado a la tarea de bloquear y calumniar insistentemente a los candidatos no partidarios.