Piden investigación por muerte de militar

El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Escoba,r pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Defensa que investiguen la muerte del subsargento Miguel Ángel Méndez, quien murió ahogado en un entrenamiento militar, en el río Torola, en el departamento de Morazán.

Por medio de un tuit publicado ayer, la PDDH expresó que "el procurador Apolonio Tobar lamenta la muerte del subsargento Miguel Ángel Méndez, cuando se encontraba en entrenamiento, y solicita una investigación de los hechos al Ministro de la Defensa Nacional René Francis Merino Monroy y a la FGR".

El Ministerio de Defensa informó que el personal de buzos de la Fuerza Naval y del DM-4 encontró temprano en la mañana del domingo el cuerpo del fallecido.

Según información proporcionada por Marvin Reyes, miembro del Movimiento de los Trabajadores de los Policías (MTP), testigos que presenciaron el hecho le relataron que los instructores en vez de ayudarlo se burlaron de él. "Le gritaban que tirara la -vincha- que es un distintivo que les dan en el curso. Los que ya no quieren seguir se la quitan, la entregan, y ya no continúan con la prueba. Quienes así lo hacen reciben burlas de los instructores, posteriores castigos y marginación en la unidad militar en la que están por no haber pasado el curso" aseguró Reyes.

Reyes considera que la actuación de la Fiscalía, "es necesario que la FGR investigue el caso. No es la primera vez que muere un efectivo de la fuerza armada en ese tipo de práctica", denunció.

Aseguró que estas prácticas deberían contar con un equipo de buzos de rescate para auxiliar a los participantes en el curso cuando ya no puedan seguir.

En otros hechos, el sábado por la noche se pudieron recuperar los cuerpos de dos personas que fueron arrastradas por olas y que se encontraban en una piscina de agua salada en la playa El Majahual, en el departamento de La Libertad. Los fallecidos aún no han sido identificados.

Según relató Cruz Verde, el hecho sucedió en el lugar conocido como Chapultepec.