Piden investigar a Sánchez Cerén y Ortiz por reclutamiento de niños durante la guerra

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo presentó esta mañana un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el uso de minas y el reclutamiento forzado de menores de edad durante el conflicto armado, entre 1980 y 1992.



Ferman Camilo Álvarez, representante del Colectivo, dijo que entre los principales responsables de utilizar minas y reclutar a menores en esa época, están el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente Óscar Ortiz, Nidia Díaz, Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez y Shafick Handal.



"Lo que queremos es que se haga justicia, y no solo una compensación económica porque eso no redime el daño que las personas han cargado durante muchos años. Lo que queremos es que se revele toda la verdad", dijo Álvarez.



El representante del Colectivo también dijo que hay tres víctimas que la Fiscalía podría citar para que declaren cómo los dirigentes del FMLN, durante el conflicto armado, utilizaban a niños y ponían minas. Álvarez dijo que también se considera una víctima del FMLN porque tuvo miedo.



"Yo tuve mucho miedo, me afectaron psicológicamente. Mataron mis maestros, y eso también hay que investigarlo. Porque hay muchas personas víctimas, afectadas psicológicamente", dijo Álvarez.