Piden libertad de promotor de salud

Familiares de José Dimas Gutiérrez Chávez, de 63 años, un promotor de salud de Jucuapa, Usulután, arrestado el 24 de abril bajo el régimen, denunciaron que su salud se ha deteriorado considerablemente desde que está recluido en el penal La Esperanza (Mariona), en San Salvador, ya que padece de cáncer.

Carmen Amaya, pariente de Gutiérrez, afirmó que en julio fue ingresado dos veces en diferentes hospitales. "Como le faltan las quimioterapias ha empeorado. En una visita comprobé que hasta un tumor tiene en uno de sus ojos. Amaya aseguró que el promotor de salud ya no está en Mariona y solicitó a centros penales información sobre él, pero no le dieron, y lo ubicó por su propia cuenta. "Después de andar investigando en todos lados, nos enteramos que está en Quezaltepeque, pero no sé si está en penal o en el hospital" aseguró.

Gutiérrez es promotor es promotor de salud desde 1993 y fue arrestado por agrupaciones ilícitas. Su familia afirmó que la captura es injusta. "Le suplico misericordia al Presidente (Buekele) y que le dé la libertad", expresó Amaya.