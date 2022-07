Piden libertad para exviceministro Calixto Mejía

Representantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) se concentraron el pasado jueves 28 de julio afuera del Centro Judicial Isidro Menéndez , en San Salvador y realizaron una serie de señalamientos y exigencias al Estado.

Pidieron, entre otras cosas, la libertad del exviceministro de Trabajo Calixto Mejía que recientemente cumplió un año de estar detenido en el Centro Penal La Esperanza conocido como Mariona. Gente cercana al exfuncionario señalaron que este ha tenido complicaciones de salud.

Mejía es él único de los cinco exfuncionarios capturados en julio de 2021 que continúa en prisión. "Exigimos la libertad de Calixto Mejía porque sabemos que tenía la resolución de la Corte de Cuentas la cual acredita que no tiene indicio de enriquecimiento ilícito como le están acusando", dijo Emma Fabián de Cofappes.

Con respecto al caso de exfuncionarios acusados de recibir sobresueldos durante el gobierno del expresidente Funes, detallaron que en agosto de 2022 finaliza la etapa de instrucción.

"Ya cumplió un año en prisión (Mejía), no se le ha otorgado medidas y los abogados han hecho solicitudes para que pueda hacerse unos estudios médicos, y no lo concedieron en una primera ocasión, y en otra ocasión no lo llevaron a los exámenes respectivos ya que estaban solicitando en un hospital privado, pero al parecer lo llevaron al hospital Rosales", dijo Ivania Cruz, representante del Comité.

Además, actualizaron la situación de los procesos en los que son acusados exfuncionarios del FMLN. Uno de los casos es el exempleados de la alcaldía de Zacatecoluca, aseguran que estos ya cumplieron 15 meses en prisión y hasta el momento Fiscalía no ha presentado el dictamen de acusación.

También mencionaron que el empleado de la alcaldía de San Salvador, Giovanni Aguirre ya cumplió dos meses de estar detenido en el Penal de Izalco.