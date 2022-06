Piden mejorar la atención en clínica

Usuarios de la Unidad de Salud Familiar de Candelaria de La Frontera expresaron su descontento porque, de acuerdo con su opinión, no se brinda la mejor atención médica en este establecimiento de salud.

De acuerdo con los pacientes, el servicio médico ofrecido en esta unidad de salud se vuelve irregular en horas de la tarde sin una justificación.

"Mi hermano hace una semana fue con una gran fiebre y le dijeron que no había médicos y eran las 5 de la tarde y que ya no era hora de consulta", explicó un usuario que pidió no ser identificado.

Otra paciente, Ally Magaña, expresó su molestia debido a que tuvo que esperar durante varias horas para tener una consulta pediátrica.

"No atienden bien. Una vez llevé a mi bebé para que me lo vieran, porque andaba malo de la gripe, y pasé como cuatro horas afuera esperando que me pasaran", explicó la mujer.

Otros habitantes manifestaron que a esta unidad de salud han llegado casos graves, sin embargo, el personal médico les ha prestado poca atención. "Siete horas pasó una muchacha y no la atendieron. Se fue al hospital y de emergencia la ingresaron, llevaba fracturada dos costillas", dijo por su parte Madelin Acosta.

Otra usuaria, Katy de Escobar, pidió a las autoridades de Salud interés en esta clínica debido a las quejas: "Ya es hora que los pongan en su lugar, a trabajar como se debe, porque nunca atienden, no les importa la gravedad del paciente".

Se buscó la postura del responsable de este centro de salud, pero parte del personal médico manifestó que la persona encargada se encontraba en una reunión, además que no podía brindar una postura sobre las quejas por orden del MINSAL.